Адвокат Чугуашвили намерен доказать вменяемость сестер Хачатурян

Адвокат родственников убитого своими дочерьми Михаила Хачатуряна Георгий Чугуашвили заявил, что сторона обвинения уверена в полной вменяемости сестер Хачатурян. Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

Чугуашвили считает, что сестры совершали убийство, полностью отдавая себе отчет в своих действиях. Об этом свидетельствует их поведение. В частности, сестры напали на спящего отца, заранее спланировав убийство и распределив роли, утверждает Чугуашвили. Более того, сестрами Хачатурян были стерты все данные с мобильного телефона отца и их собственных телефонов.

«Мы категорически оспариваем диагноз о невменяемости сестер Хачатурян. Где она невменяемая? Это меня оскорбляет...Невменяемая Мария сдала ЕГЭ?, — задается вопросом адвокат. — Я не знаю, что им там грозит. Сама статья предусматривает наказание от восьми до двадцати лет лишения свободы. Мария была несовершеннолетняя на период совершения преступления, поэтому ей больше десяти лет дать не могут».

Также девушки украли наличные средства из машины отца и сняли деньги с его банковских счетов, заявил Чугуашвили.

«То, что сестры сняли деньги с банковских карт отца — подтверждается детализацией банка. Что касается денежных средств, вся семья знала, что Михаил хранит в машине деньги и оружие. Это было у него правило, хранить вне дома. Деньги из машины пропали: там не было ничего», — отмечает адвокат.

По словам Георгия Чугуашвили, сторона обвинения будет добиваться самого строгого наказания для девушек.

«Дело пойдет по-новому. Сейчас защита планирует провести повторную экспертизу психологов и сексологов. Но у защиты нет доказательств сексуального насилия, будет изучаться психическое состояние на момент совершения преступления», — пояснил Чугуашвили.

Ранее адвокат родственников убитого Михаила Хачатуряна Георгий Чугуашвили заявил, что новость о прекращении уголовного преследования сестер Хачатурян не соответствует действительности.

Напомним, сестры Хачатурян — Мария, Крестина и Ангелина — обвиняются в убийстве своего отца, Михаила.

В начале декабря Следственным комитетом России было завершено расследование громкого дела в отношении сестер Хачатурян. Дело направлено прокурору для обвинительного заключения.Однако Генеральная прокуратура РФ квалифицировала девушек не как убийство, а как необходимую оборону, и отказалась передавать дело в суд.

По версии защиты, сестры Хачатурян решились на убийство отца после неоднократных актов психического и сексуального насилия над ними.