ФРГ: переговоры глав МИД по Ливии состоятся в середине февраля в Берлине

Берлин, 31 января. В середине февраля состоится встреча глав МИД, на которой будет обсуждаться ливийский вопрос и способы поддержания мира в стране. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

Кристофер Бергер, официальный представитель МИД Германии, отметил, что в настоящее время специалисты проводят подготовительную работу к переговорам. Он добавил, что министры встретятся в Берлине в середине февраля.

В настоящее время в Ливии сохраняется перемирие, которое было введено в полночь 12 января. Россия смогла убедить участников вооруженного противостояния — Ливийскую национальную армию (ЛНА) и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) — отказаться от боевых действий и уладить все противоречия путем переговоров.

Усилия Москвы по урегулированию кризиса в Ливии поддержал Берлин, где 19 января была проведена международная конференция по ливийской проблематике. Однако переговоры не принесли ощутимых результатов — на конференцию не был приглашен делегат от Палаты представителей, являющейся единственным законным органом власти в Ливии. Участники мероприятия условились создать военный комитет в формате «5+5», в который войдут пять представителей ЛНА и пять представителей ПНС.