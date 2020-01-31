Двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области

Москва, 31 января. Двое больных коронавирусом были выявлены Забайкалье и Тюменской области. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания штаба по контролю за распространением коронавируса.

По ее словам, зафиксированы два первых случая заболевания коронавирусом в Забайкалье и Тюменской области. Оба заразившихся являются гражданами Китая.

«Выявлено двое больных коронавирусом в России — в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая», — пояснила Голикова.

Она также добавила, что власти РФ намерены эвакуировать граждан России из города Ухань и провинции Хубэй. По ее словам, в Ухане находятся около 300 граждан России, а в провинции Хубэй — 340 россиян. В ближайшее время власти РФ определят число россиян, которые желают покинуть территорию Китая. Прибывших из Китая россиян поместят на двухнедельный карантин.

Голикова также добавила, что Россия закрывает практически все авианаправления с Китаем, кроме нескольких рейсов «Аэрофлота». По ее словам, граждане Белоруссии и Китая, имеющие вид на жительство в РФ, будут проходить карантин при въезде в Россию через пункты пропуска, на которых было ограничено сообщение.

Напомним, в конце 2019 года в Китае была зафиксирована эпидемия пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. К настоящему моменту количество зараженных превышает 10 тысяч человек, более 200 человек скончались. Кроме того, случаи заражения китайским коронавирусом были зафиксированы в Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии, ЮАР и ОАЭ.