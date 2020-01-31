Мухин считает, что нападками на него Яшин и Навальный губят свою же репутацию

Москва, 31 января. Одиозный блогер Алексей Навальный и муниципальный депутат Красносельского района Илья Яшин фейками атакуют политолога Алексея Мухина из-за его критики «оппозиционеров». Такое мнение выразил сам эксперт.

Несколько лет назад с политологом в Польше произошел неприятный инцидент. Мухин после участия в конференции выпил с товарищем в баре. Алкоголь оказался настолько некачественным, что эксперт потерял сознание из-за отравления. На помощь прибыли полиция и скорая помощь, а Яшина, оказавшегося в отеле, куда привезли Мухина, попросили подтвердить его личность.

Спустя годы Яшин, а вслед за ним и Навальный решили представить произошедшее в Крынице в более чем искаженном свете. Мухин считает, что стал мишенью «оппозиционеров», поскольку является ярым их противником.

«Я и смущен, и возмущен. Мои предчувствия, что они – твари, подтвердились. Я им постоянно кровь порчу, комментирую поведение нашей оппозиции, поэтому они видят во мне исключительно врага», — цитирует политолога Nation News.

Эксперт считает, что распространяющие фейки навальнисты губят вовсе не репутацию политолога, а свою собственную.

Ранее стало известно, что Яшин попросту прикрывается борьбой с коррупцией, чтобы увеличить собственные доходы. Муниципальный депутат во всеуслышание выступал против увеличения расходов на госслужащих, а параллельно умудрялся поднимать траты на собственную работу. Ему удалось повысить их на 62% по сравнению с 2018 годом, а именно до трех миллионов рублей.