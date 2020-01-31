Главврач Оприщенко рассказал о скандале «вломившейся» в больницу главы «Альянса врачей»

Солнечногорск, 31 января. Председатель созданного под эгидой основателя ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального «Альянса врачей» Анастасия Васильева 20 января пыталась устроить скандал в Туберкулезной больнице Московской области. Главврач медучреждения Сергей Оприщенко отметил полную некомпетентность руководителя альянса и опроверг все обвинения в свой адрес.

В сопровождении своих сотрудников Васильева прибыла в Туберкулезную больницу имени А.Е. Рабухина Солнечногорска, в которой решается вопрос о сокращении двух отделений.

Оприщенко объяснил представителям альянса, что больнице нерентабельно держать полный штат сотрудников, поскольку отделения стабильно заполняются только на 20%. При этом он уточнил, что лишать персонал работы не планировалось. Всем медикам были предложены альтернативные вакансии в учреждении, а решившим уволиться — компенсации, предусмотренные ТК РФ.

Васильеву озвученное решение проблемы не устроило, и она попыталась спровоцировать скандал, который был снят сотрудниками больницы. Позднее ролик опубликовал Telegram-канал «Акитилоп», пишет «Политика сегодня».

Васильева требовала от главврача обеспечить коллективу дальнейшую совместную работу. Аргумент Оприщенко, что за восемь месяцев от туберкулеза было пролечено всего 25 человек, гостья принимать отказалась. Разговор проходил на повышенных тонах и не завершился согласием.

История получила продолжение после того, как видеозапись с интервью Оприщенко опубликовал Telegram-канал «Ворч». В нем главврач более подробно рассказал о встрече с руководителем «Альянса врачей».

Он сообщил, что Васильева проявила крайнюю степень невежества, «вломившись» в туберкулезное отделение без элементарных средств медицинской защиты.

Кроме того, медик возмутился сфабрикованным обвинениям, связанным с историей болезни некоторых пациентов и распространением слухов о «массовом увольнении» медперсонала.

Врач поделился, что с удивлением узнал из «расследования» альянса о том, что в его больнице на втором этаже проводится ремонт в непосредственной близости с пациентами. Он подчеркнул, что Васильева лично видела отремонтированные помещения, и уточнил, что находящиеся в стадии ремонта площади всегда изолируются.

Отдельно Оприщенко выделил обвинения в том, что «здоровых» мигрантов якобы «затаскивают в больницу силой». Исходя из рассуждений председателя альянса, это делается для того, чтобы «окупить проект». Врач объяснил, что этого не могло быть, поскольку все анализы пациентов отправляются центральной врачебной комиссии, которая не имеет никакого отношения к внутренним проблемам медицинского учреждения. Кроме того, после подтверждения диагноза решение об изоляции пациента, из-за которого возникает риск вспышки эпидемии, может быть принято только судом. Все эти действия предусмотрены в российском законодательстве.

Интервью Оприщенко резюмировал предположением насчет целей «Альянса врачей». По мнению специалиста, они состоят отнюдь не в защите интересов медперсонала, а в провокациях.