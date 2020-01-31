Москва, 31 января. Роскомнадзор завел административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведений о локализации баз данных российских пользователей, как того требует российское законодательство.

Речь идет о нарушении статьи Административного кодекса «Невыполнение оператором обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных».

«Административное производство было возбуждено по признакам совершения административного правонарушения, предусматривающей административный штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей», — сообщает РКН.

В ведомстве отметили, что представитель Twitter присутствовал при подписании административного протокола, а представитель Facebook — нет. Копия протокола будет направлена в офис Facebook в ближайшие три дня. Кроме того, в течение трех дней РКН направит протокол в суд.

Напомним, что в конце декабря прошлого года Роскомнадзор направил запрос в Facebook и Twitter с требованием предоставить отчет о локализации баз данных российских пользователей. Крайний срок истек 31 января, однако американские компании так и не предоставили ответ.

Отказ от локализации грозит многомиллионным штрафом. В случае первого нарушения с юрлиц может быть взыскано до 6 млн рублей, в случае повторного — от 6 до 18 млн рублей. Согласно закону о персональных данных, действующему с 1 сентября 2015 года, личные данные россиян должны храниться на территории РФ. Сайты, игнорирующие данное правило, на основании решения суда будут вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и будут блокироваться, если нарушения не будут исправлены. Закон будет действовать как на российские, так и на иностранные компании.