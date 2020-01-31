Политтехнолог Громский объяснил, чем для Зеленского опасен русофобский союз с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с польским лидером Анджеем Дудой обвинил Советский Союз в причастности к началу Второй мировой войны. Стремление Зеленского поддерживать русофобский союз с Польшей, как считает политтехног Алексей Громский, по части поддержания ложных заявлений о роли СССР во Второй мировой войне показывает, что «Украина пришла к своим историческим хозяевам», а это, в свою очередь, может повлиять на поддержку лидера страны украинскими националистами.

Зеленский принял участие в памятных мероприятиях в бывшем нацистском концлагере в Освенциме. Во время своего визита в страну украинский лидер сделал скандальное заявление, что якобы «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов». По словам главы Украины, это «привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста». Он добавил, что Европа и мир «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году».

Критические высказывания господина Зеленского и польских властей об истории Второй мировой войны и Холокоста обсуждались 30 января на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот», где по этому случаю прошел экспертный стол. Пресс-конференция под названием «К 75-летию Победы. Разоблачение мифов Второй мировой войны. Истинная роль Польши в Холокосте» привлекла экспертов, среди которых были историки, политологи и писатели.

Один из участников мероприятия, представитель АПЭК в Новгородской области Алексей Громский, объяснил, когда польский лидер Анджей Дуда говорит о всеобщем нападении на его страну во Второй мировой войне и о причастности СССР к этому, то он апеллирует к определенном проценту электората, который поддерживает его политические планы.

«В случае с Зеленским местная националистическая когорта этого понять не может. При этом можно посмотреть заявления украинских националистических СМИ: «если Украина дружит с поляками, то мы должны будем отдать Западную Украину». А как Украина может что-то отдать, тем более полякам», — рассказал Громский в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Кроме того, по словам эксперта, если на Украине начинают вспоминать довоенные истории существования страны, то значит Киев уже исторически не имеет права претендовать на Крым.

«Полуостров находился в составе советской Украины в именно в послевоенное время. К тому же они начинают требовать какие-то репарации. Но за что они это требуют? За захват Украины в ходе Второй мировой войны или за то, что Крым отобрали. У бедного украинского националиста в этот момент начинает взрываться голова. На территории начала ХХ века он перестает находить Украину. Таким образом, выступая за русофобский союз Польшей Зеленский как бы говорит, что Украина пришла к своим историческим хозяевам, и мы их всегда поддержим», — указал Громский.

При этом собеседник ФАН напомнил, что победа Зеленского на президентских выборах во многом объясняется его поднятием внутренних проблем в политической программе.

«За него голосовали отчасти из общего протеста. Ждали от него если не какого-то социально-экономического прорыва, то хотя бы, чтобы ситуация не ухудшалась. Теперь речь идет о том, что его избиратели из числа обычных людей, которые хотят просто жить и работать, видят, как Зеленский начинается ссориться с последними союзниками», — добавил политтехнолог.

Напомним, Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал СССР одним из зачинщиков Второй мировой войны и Холокоста. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова украинского президента, отметив, что он перешел все границы подлости.