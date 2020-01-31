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Политтехнолог Громский объяснил, чем для Зеленского опасен русофобский союз с Польшей

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Политтехнолог Громский объяснил, чем для Зеленского опасен русофобский союз с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с польским лидером Анджеем Дудой обвинил Советский Союз в причастности к началу Второй мировой войны. Стремление Зеленского поддерживать русофобский союз с Польшей, как считает политтехног Алексей Громский, по части поддержания ложных заявлений о роли СССР во Второй мировой войне показывает, что «Украина пришла к своим историческим хозяевам», а это, в свою очередь, может повлиять на поддержку лидера страны украинскими националистами.

Зеленский принял участие в памятных мероприятиях в бывшем нацистском концлагере в Освенциме. Во время своего визита в страну украинский лидер сделал скандальное заявление, что якобы «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов». По словам главы Украины, это «привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста». Он добавил, что Европа и мир «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году».

Критические высказывания господина Зеленского и польских властей об истории Второй мировой войны и Холокоста обсуждались 30 января на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот», где по этому случаю прошел экспертный стол. Пресс-конференция под названием «К 75-летию Победы. Разоблачение мифов Второй мировой войны. Истинная роль Польши в Холокосте» привлекла экспертов, среди которых были историки, политологи и писатели.

Политтехнолог Громский объяснил, чем для Зеленского опасен русофобский союз с Польшей

Один из участников мероприятия, представитель АПЭК в Новгородской области Алексей Громский, объяснил, когда польский лидер Анджей Дуда говорит о всеобщем нападении на его страну во Второй мировой войне и о причастности СССР к этому, то он апеллирует к определенном проценту электората, который поддерживает его политические планы.  

«В случае с Зеленским местная националистическая когорта этого понять не может. При этом можно посмотреть заявления украинских националистических СМИ: «если Украина дружит с поляками, то мы должны будем отдать Западную Украину». А как Украина может что-то отдать, тем более полякам», — рассказал Громский в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Политтехнолог Громский объяснил, чем для Зеленского опасен русофобский союз с Польшей

Кроме того, по словам эксперта, если на Украине начинают вспоминать довоенные истории существования страны, то значит Киев уже исторически не имеет права претендовать на Крым.

«Полуостров находился в составе советской Украины в именно в послевоенное время. К тому же они начинают требовать какие-то репарации. Но за что они это требуют? За захват Украины в ходе Второй мировой войны или за то, что Крым отобрали. У бедного украинского националиста в этот момент начинает взрываться голова. На территории начала ХХ века он перестает находить Украину. Таким образом, выступая за русофобский союз Польшей Зеленский как бы говорит, что Украина пришла к своим историческим хозяевам, и мы их всегда поддержим», — указал Громский.

Политтехнолог Громский объяснил, чем для Зеленского опасен русофобский союз с Польшей

При этом собеседник ФАН напомнил, что победа Зеленского на президентских выборах во многом объясняется его поднятием внутренних проблем в политической программе.  

«За него голосовали отчасти из общего протеста. Ждали от него если не какого-то социально-экономического прорыва, то хотя бы, чтобы ситуация не ухудшалась. Теперь речь идет о том, что его избиратели из числа обычных людей, которые хотят просто жить и работать, видят, как Зеленский начинается ссориться с последними союзниками», — добавил политтехнолог.

Напомним, Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал СССР одним из зачинщиков Второй мировой войны и Холокоста. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова украинского президента, отметив, что он перешел все границы подлости.

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