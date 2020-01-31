Эксперт Рожин назвал поставки оружия террористам ПНС Ливии частью внешней политики Турции

Москва, 31 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал поставки оружия террористическому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии частью внешней политики Анкары и даже подвел под данные действия дипломатические основания. Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Анкара официально объявила, что считает ПНС [Файеза] Сарраджа легитимной структурой, на основании чего полагает возможным снабжать его вооружениями. Но пока эмбарго будет нарушаться, никакие примирительные процессы невозможны. <…> Турция де-факто стала актором ливийской гражданской войны и блокирует дипломатические процессы по урегулированию», — подчеркнул он.

По словам Рожина, Турция намерено демонстрирует, что разрешить кризис в Ливии дипломатическим путем якобы не удастся. Кроме того, Анкара открыто направляет оружие в Триполи, несмотря на эмбарго ООН.

«Весь мир видел разгрузку с них зенитных ракетных комплексов Hawk», — напомнил Рожин.

Эксперт подчеркнул, что страны Ближнего Востока и арабские государства протестуют против подобных действий, поскольку не хотят войны в регионе. При этом Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Рожина, продолжит вмешиваться в дела Ливии, несмотря на протесты. Также эксперт отметил, что ООН не имеет никаких рычагов давления на Анкару, поэтому организация неспособна остановить вмешательство Турции в ливийский кризис.

«Официально ООН осудит Анкару за разжигание конфликта, результатом которого будут массовые жертвы, и действия вопреки оружейному эмбарго — грубейшее нарушение Турцией международного законодательства, на которое организация также укажет. Но и только. В целом же мы видим, что Анкара никак не способствует мирным процессам и грозит ввергнуть Ливию в затяжной гражданский конфликт на неопределенно долгий срок», — сказал Рожин в беседе с «Экономикой сегодня».

Напомним, кризисная ситуация сложилась в Ливии в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. Боевики так называемого ПНС захватили столицу Ливии Триполи и совершают преступления в городе и окрестностях, похищая людей и занимаясь работорговлей. Антитеррористическую операцию в североафриканской стране ведет Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар.

Турция поддерживает террористов искусственно созданного ПНС, не только поставляя им оружие, но и перебрасывая боевиков из Сирии в Триполи. Также в январе Анкара начала открыто направлять в Ливию турецких военных.