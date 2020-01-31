Лоза объяснил, почему россиянам не стоит следить за премией «Оскар»

92-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года. Главными претендентами на награду Американской академии кинематографических искусств и наук являются фильм Тодда Филлипса «Джокер», выдвинутый в 11 номинациях, и картина Мартина Скорсезе «Ирландец» — у нее десять номинаций. Однако певец, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза считает, что россиянам не должно быть интересно, кто соберет больше всего наград за вклад в искусство создания кинофильмов.

«Я не видел фильмов, которые выдвинуты на премию Американской киноакадемии. И я считаю, что нас вообще это мероприятие не должно волновать», — заявил Юрий Лоза в беседе с Федеральным агентством новостей.

Музыкант заметил, что имен американских киноакадемиков, которые выбирают, кому вручить «Оскар», а кому — нет, в России никто не знает. А потому очень странно, что россияне прислушиваются к их мнению и воспринимают его как верное и объективное.

«Кто сказал, что они понимают в кино лучше всех? Само кино — второстепенно. Потому что премия «Оскар» очень политизирована, они там вечно с чем-то борются, что-то доказывают и присуждают награды в угоду каких-то течений, идей, реалий, — считает Юрий Лоза. — То показывают, что они категорически против расизма и вручают «Оскар» черным героям, то демонстрируют свою толерантность и поощряют истории о персонажах нетрадиционной ориентации. А если темнокожий герой еще и гей, то «Оскар», считай, уже в кармане, как было в прошлом году с фильмом «Зеленая книга». В общем, под этим «Оскаром» все время какая-то подоплека, и к киноискусству она не имеет никакого отношения».

По словам музыканта, он перестал интересоваться премией «Оскар» десять лет назад.