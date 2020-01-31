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Лоза объяснил, почему россиянам не стоит следить за премией «Оскар»

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Лоза объяснил, почему россиянам не стоит следить за премией «Оскар»

92-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года. Главными претендентами на награду Американской академии кинематографических искусств и наук являются фильм Тодда Филлипса «Джокер», выдвинутый в 11 номинациях, и картина Мартина Скорсезе «Ирландец» — у нее десять номинаций. Однако певец, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза считает, что россиянам не должно быть интересно, кто соберет больше всего наград за вклад в искусство создания кинофильмов.

«Я не видел фильмов, которые выдвинуты на премию Американской киноакадемии. И я считаю, что нас вообще это мероприятие не должно волновать», — заявил Юрий Лоза в беседе с Федеральным агентством новостей.

Лоза объяснил, почему десять лет не следит за премией «Оскар»

Музыкант заметил, что имен американских киноакадемиков, которые выбирают, кому вручить «Оскар», а кому — нет, в России никто не знает. А потому очень странно, что россияне прислушиваются к их мнению и воспринимают его как верное и объективное.

«Кто сказал, что они понимают в кино лучше всех? Само кино — второстепенно. Потому что премия «Оскар» очень политизирована, они там вечно с чем-то борются, что-то доказывают и присуждают награды в угоду каких-то течений, идей, реалий, — считает Юрий Лоза. — То показывают, что они категорически против расизма и вручают «Оскар» черным героям, то демонстрируют свою толерантность и поощряют истории о персонажах нетрадиционной ориентации. А если темнокожий герой еще и гей, то «Оскар», считай, уже в кармане, как было в прошлом году с фильмом «Зеленая книга». В общем, под этим «Оскаром» все время какая-то подоплека, и к киноискусству она не имеет никакого отношения».

Лоза объяснил, почему десять лет не следит за премией «Оскар»

По словам музыканта, он перестал интересоваться премией «Оскар» десять лет назад.

«Тогда на главный «Оскар» совершенно справедливо претендовал «Аватар», а статуэтку вручили «Повелителю бури», в котором рассказывается об американских военных в Ираке. Но это же совершенно разные уровни! Картина Джеймса Кэмерона — это нечто уникальное, это целая вселенная, она покорила сердца миллионов людей, стимулировала создание огромной тематической развлекательной индустрии. А фильм Кэтрин Бигелоу прошел третьим экраном, сегодня его уже все забыли. Это был рядовой фильм о войне США в Ираке. Ну какой ему «Оскар», за что?

Вот после этого я перестал следить за тем, кого номинируют, кому вручают «Оскар». Потому что зрителей обманывают. У них там своя тусовка. Нам не должно быть это интересно. И их фильмы — не для нас. Они интересны американским дяденькам и тетенькам. Мы тут при чем? Так что давайте не будем обсуждать, кого сейчас номинировали и кто выиграет. Наше мнение на этот счет никого не волнует», — заключил Юрий Лоза.

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