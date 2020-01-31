Панайотов и Долина показали редкие фото Началовой в день ее рождения

Москва, 31 января. Певец Александр Панайотов опубликовал трогательный пост, посвященный Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года.

31 января певице Юлии Началовой могло бы исполниться 39 лет. Панайотова и Началову связывали тесные дружеские отношения, поэтому артист тяжело воспринял утрату близкой подруги. Певец опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он запечатлен вместе с Началовой.

«Ты в сердце навсегда», — подписал снимок Панайотов.

Дочь Ларисы Долиной Ангелина, которая на протяжении многих лет дружила с Началовой, опубликовала серию архивных фотографий. На снимках девушкам не больше 20 лет.

Пользователи Сети эмоционально отреагировали на публикации Панайотова и Долиной. Подписчики признались, что очень часто вспоминают Юлию Началову, сравнивая ее с «ушедшим на небо ангелом.

«Юленька, мы знаем ты нас слышишь. С днем рождения», — пишет yanazhink.

«Помним, любим, скорбим. С днем рождения!» — отмечает natalya_petrovna82.

«Красавица и пела замечательно», — пишет nalivko1958.

«Светлая память!» — пишет dollydanil.

Напомним, российская певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в результате остановки сердца. В начале марта певицу госпитализировали в одну из московских клиник из-за высокого уровня сахара в крови. Врачи диагностировали у Началовой подагру, красную волчанку и гангрену ноги. Через неделю после госпитализации состояние певицы начало резко ухудшаться, поэтому медики ввели Началову в состояние искусственной комы. 16 марта врачи ампутировали певице воспаленную ногу, однако ее сердце не выдержало нагрузки.