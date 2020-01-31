Европа нарушает Хельсинскую декларацию, продвигая образ «России-агрессора»

Москва, 31 января. Страны Европы нарушают Хельсинкский заключительный акт 1975 года, проводя информационную войну против России. Такое мнение выразил член Совета Федерации Игорь Морозов.

Ранее официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в бундестаге Германии Александер Ной заявил, что НАТО нарушила обещание, данное СССР, и начала расширяться на восток, подступая к границам России.

По его словам, в марте страны — члены Альянса проведут крупнейшие за 25 лет военные учения Defender 2020 под предлогом мнимой «российской» угрозы. Ной, однако, уверен, что на деле агрессором является НАТО, а Россия придерживается оборонительной позиции.

Морозов считает, что заявление Ноя стало фактическим признанием информационной войны, развернутой Западом против России. Сенатор в качестве примера напомнил о давлении властей Эстонии на агентство Sputnik.

Как сообщали в МИА «Россия сегодня», Таллин пригрозил сотрудникам издания уголовными делами, если они не уволятся из агентства до 1 января 2020 года. Журналисты получили письма от департамента полиции и погранохраны страны с угрозами преследования. В Таллине обосновали свои действия санкциями, которые Евросоюз ввел в 2014 году.

«Информационная война продолжается, ее никто не останавливал. (…) Целью является насаждение в их умах образа России-агрессора», — передает слова сенатора iReactor.

Напомним, Хельсинкская декларация закрепила политические и территориальные итоги Второй мировой войны и утвердила принципы взаимоотношений между государствами. Документ, помимо прочего, включил в себя политические обязательства по соблюдению прав человека и основных свобод, в том числе вопросов свободы информации.

Руководство НАТО в последние годы ведет недружественную политику в отношении России. Альянс активно усиливает рубежи Восточной Европы и приближает свои базы к российским границам. Свои действия НАТО объясняет необходимостью защиты от якобы «российской агрессии». Москва не раз обращала внимание на то, что НАТО всего лишь прикрывается мнимой «угрозой со стороны РФ» как предлогом для того, чтобы усилить свои позиции в Европе и увеличить военный бюджет.