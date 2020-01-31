Катя Лель оценила снимки тайного венчания Кузьмина с бывшей супругой

Москва, 31 января. Российский музыкант Владимир Кузьмин обвенчался со своей бывшей женой Екатериной Трофимовой и выложил фото из церкви. На снимках пара, одетая как жених и невеста, стоит возле алтаря со свечками в руках.

«Не тайно и не вчера», — коротко прокомментировал Кузнецов.

Многие подписчики поздравили влюбленных с их решением. Среди подобных комментариев оказалась и запись подруги Кузьмина — певицы Кати Лель.

«Вау! Красавцы! Очень рада за вас, дорогие Володя и Катюша! Абсолютного вам счастья», — пишет она.

Впрочем, нашлись и недоброжелатели. Некоторые пользователи раскритиковали музыканта и его бывшую жену за то, что они решились совершить обряд спустя столько лет совместной жизни.

«Что за бред. Прожили 17 лет», — пишет одна из подписчиц.

Другие пользователи, наоборот, сочли венчание Кузьмина и Трофимовой — судьбой. Ведь пара не случайно сошлась вновь.

«Можно смело сказать, что всевышний вас давно повенчал, и не в церкви. А этот обряд — констатация факта», — считает один из поклонников Кузьмина.

Напомним, что Екатерина Трофимова была третьей женой Кузьмина. Спустя 17 лет они развелись, а певец ушел к молодой яхтсменке Светлане Карпухиной. Однако через некоторое время он вновь вернулся к Трофимовой.

Владимир Кузьмин выступал в группах «Надежда», «Самоцветы», «Динамик» и «Карнавал». Причем «Динамик» он основал, а в «Карнавале» был солистом. Более широкую известность в СССР музыкант обрел благодаря сотрудничеству с Аллой Пугачевой. Именно с ней он исполнил знаменитую песню Игоря Николаева «Две звезды».