Шаповалов заявил, что глава ПНС Ливии обязан ответить на требование освободить россиян

Москва, 31 января. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж обязан ответить на требование освободить россиян, которых незаконно удерживают в стране, заявил политолог Владимир Шаповалов.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич опубликовал в The Washington Post открытое письмо к Сарраджу с требованием освободить незаконно удерживаемых в Триполи российских социологов. По его словам, если Саррадж не освободит россиян, то докажет всему миру преступную сущность ПНС Ливии.

Письмо Малькевича получило огласку и за рубежом, его опубликовало американское издание The Washington Post.

Тот факт, что иностранная пресса поддерживает инициативы россиян в Ливии, говорит о возрастающей роли Москвы в урегулировании конфликтов. Шаповалов считает, что незаконное удержание россиян — не единичный случай, в такую ситуацию могут попасть граждане любого другого государства.

«Фактически Россия становится ведущей державой, посредником в разрешении конфликта. Также это свидетельствует о стремлении зарубежного общества, политиков, журналистов к нормализации отношений с Россией; я так это расцениваю, — указал политолог в интервью изданию «Слово и дело». — И, конечно, это свидетельствует о том, что та проблема, которая поднята Александром Малькевичем, то есть проблема безопасности жизни и свободы журналистов, общественных деятелей, ученых в тех или иных странах, конечно является всеобъемлющей и касается всех государств».

Шаповалов подчеркнул, что Саррадж обязан ответить на требование Малькевича освободить россиян, поскольку речь идет о «вопиющем нарушении прав человека». Он напомнил, что россияне занимались научными исследованиями и абсолютно легально. По его мнению, ответственность за похищение и содержание россиян в тюрьме несет ПНС Ливии.

Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились в Ливию весной прошлого года для проведения в стране социологического исследования. Бандиты из группировки RADA, состоящие на службе у фиктивного ПНС Ливии, похитили россиян, несмотря на наличие у них официального разрешения Триполи на проведение исследования. Мужчины содержатся в неофициальной тюрьме «Митига». Россиянам так и не предъявили никаких вразумительных обвинений, кроме того, в течение пяти месяцев к ним не пускали адвокатов.