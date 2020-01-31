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Коллега задержанных в Ливии социологов оценил открытое письмо в The Washington Post

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Коллега задержанных в Ливии социологов оценил открытое письмо в The Washington Post

Премьер-министру так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу придется дать ответ на требование освободить двух российских социологов, Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые без всяких оснований были задержаны в Ливии. Открытое письмо главы Фонда защиты национальных ценностей (ФНЗЦ) Александра Малькевича накануне опубликовала американская газета The Washington Post.

В письме Малькевич напомнил, что граждане РФ должны быть освобождены, поскольку ПНС на международной конференции в Берлине 19 января взяло на себя соответствующие обязательства, подписав меморандум по итогам переговоров.

Коллега задержанных в Ливии социологов оценил открытое письмо в The Washington Post

Как отмечает коллега задержанных исследователей Александр Прокофьев, руководство ПНС избегает обсуждения нелегального задержания россиян, несмотря на то, что эта тема не раз широко освещалась иностранными и отечественными СМИ. Нежелание решать этот вопрос, а также попытки обосновать сам факт задержания нелепыми причинами, отсутствие любых юридических процедур в отношении политологов говорит о том, что лидеры ПНС привыкли действовать преступными методами и продолжают использовать их для реализации своих целей. Таким образом оккупанты Триполи хотят оказать политическое давление на Россию.

«Полное отсутствие каких-либо юридических процедур в отношении россиян, содержание в нечеловеческих условиях, систематические издевательства, невозможность какой-либо связи с внешним миром, даже в виде контактов с сотрудниками российского МИДа — это откровенная демонстрация своих намерений использовать захваченных людей как заложников для давления на Россию», — подчеркнул Александр Прокофьев.

Коллега задержанных в Ливии социологов оценил открытое письмо в The Washington Post

Тем не менее совершенно очевидно, что у руководства ПНС не получится бесконечно отмалчиваться в ответ на неудобные темы и вопросы. Этому поспособствовала и огласка в СМИ, которые распространили информацию о неправомерном задержании исследователей. Не «прокатила» надежда и на то, что со временем этот инцидент будет забыт.

Прокофьев также обратил внимание на тот факт, что международное сообщество следит за данной ситуацией и однозначно рассматривает ее как нарушение прав человека.

«Выход материалов о наших гражданах без обычной для западной прессы «теории русского заговора» в Washington Post, в других иностранных изданиях дает уверенность в том, что на любой международной площадке Саррадж и любые другие представители ПНС будут все чаще сталкиваться с требованиями освободить похищенных социологов. Уверен, что это даст в итоге положительный результат, так как никакого ясного ответа у ПНС, кроме как вернуть незаконно удерживаемых людей, просто нет», — подытожил эксперт.

Российские исследователи Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию, согласовав все детали своей работы как с ЛНА, так и с ПНС, однако в мае 2019 года их без объяснения причин задержали и поместили в частную тюрьму «Митига». Им до сих пор не предъявили официальных обвинений.

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