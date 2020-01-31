Коллега задержанных в Ливии социологов оценил открытое письмо в The Washington Post

Премьер-министру так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу придется дать ответ на требование освободить двух российских социологов, Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые без всяких оснований были задержаны в Ливии. Открытое письмо главы Фонда защиты национальных ценностей (ФНЗЦ) Александра Малькевича накануне опубликовала американская газета The Washington Post.

В письме Малькевич напомнил, что граждане РФ должны быть освобождены, поскольку ПНС на международной конференции в Берлине 19 января взяло на себя соответствующие обязательства, подписав меморандум по итогам переговоров.

Как отмечает коллега задержанных исследователей Александр Прокофьев, руководство ПНС избегает обсуждения нелегального задержания россиян, несмотря на то, что эта тема не раз широко освещалась иностранными и отечественными СМИ. Нежелание решать этот вопрос, а также попытки обосновать сам факт задержания нелепыми причинами, отсутствие любых юридических процедур в отношении политологов говорит о том, что лидеры ПНС привыкли действовать преступными методами и продолжают использовать их для реализации своих целей. Таким образом оккупанты Триполи хотят оказать политическое давление на Россию.

«Полное отсутствие каких-либо юридических процедур в отношении россиян, содержание в нечеловеческих условиях, систематические издевательства, невозможность какой-либо связи с внешним миром, даже в виде контактов с сотрудниками российского МИДа — это откровенная демонстрация своих намерений использовать захваченных людей как заложников для давления на Россию», — подчеркнул Александр Прокофьев.

Тем не менее совершенно очевидно, что у руководства ПНС не получится бесконечно отмалчиваться в ответ на неудобные темы и вопросы. Этому поспособствовала и огласка в СМИ, которые распространили информацию о неправомерном задержании исследователей. Не «прокатила» надежда и на то, что со временем этот инцидент будет забыт.

Прокофьев также обратил внимание на тот факт, что международное сообщество следит за данной ситуацией и однозначно рассматривает ее как нарушение прав человека.

«Выход материалов о наших гражданах без обычной для западной прессы «теории русского заговора» в Washington Post, в других иностранных изданиях дает уверенность в том, что на любой международной площадке Саррадж и любые другие представители ПНС будут все чаще сталкиваться с требованиями освободить похищенных социологов. Уверен, что это даст в итоге положительный результат, так как никакого ясного ответа у ПНС, кроме как вернуть незаконно удерживаемых людей, просто нет», — подытожил эксперт.

Российские исследователи Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию, согласовав все детали своей работы как с ЛНА, так и с ПНС, однако в мае 2019 года их без объяснения причин задержали и поместили в частную тюрьму «Митига». Им до сих пор не предъявили официальных обвинений.