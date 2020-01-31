Предложение Путина о встрече «большой пятерки» сломало игру Лондона в Brexit

Ровно в полночь по Центральноевропейскому времени (в Лондоне будет 23:00 31 января, а в Москве — час ночи 1 февраля) Великобритания де-юре покинет Евросоюз.

По этому поводу в столице Соединенного Королевства намечены скромные торжества и народные гуляния — с третьей попытки и с новой датой. Кроме того, выйдут в обращение дважды переплавленные «брекзитные» семиугольные монеты номиналом 50 пенсов, в том числе коллекционные — золотые и серебряные. Правда, Биг Бен звонить все-таки не будет и про почтовые марки ничего не слышно, но праздник наконец-то состоится.

Отметят знаменательную дату и в столице ЕС Брюсселе — там «Писающего мальчика» нарядили в классический британский костюм с «Юнион Джеком» на груди — весьма символично, надо сказать.

Впрочем, страсти по Brexit не утихают. Прежде всего, потому что теперь начнется «переходный период», в течение которого Великобритания де-факто будет оставаться в едином пространстве ЕС, но утратит право участвовать в работе его руководящих органов.

Этот период займет минимум 11 месяцев — до 31 декабря 2020 года. До 31 июля его можно будет продлить на один или два года. За это время сторонам необходимо согласовать и утвердить окончательные условия своего «развода», то есть целый ряд договоров: торговый, таможенный, пограничный и так далее.

Но отношения с ЕС — далеко не весь клубок «брекзитных» проблем. Есть еще и проблемы внутриполитические, связанные с Северной Ирландией и Шотландией, а также с многочисленными противниками выхода из Евросоюза в самой Англии. По итогам референдума 23 июня 2016 года против разрыва с «единой Европой» проголосовали более 16 млн человек, в том числе 13,2 млн, или 46,6%, жителей Англии, а также 62% жителей Шотландии, 55,8% жителей Северной Ирландии и 47,5% жителей Уэльса.

Шотландцы вообще считают, что англичане их в очередной раз обманули: когда 18 сентября 2014 года они проводили референдум о своей независимости, одним из главных доводов «унионистов» были как раз сложности независимой Шотландии с членством в Евросоюзе. То есть Шотландия больше хотела остаться в ЕС, чем выйти из Великобритании, а получилось «с точностью до наоборот»: она осталась в Великобритании и уже в ее составе вышла из ЕС.

Поэтому сейчас шотландские националисты хотят «переголосовать» референдум о независимости, и это, конечно, на все обозримое будущее станет проблемой для официального Лондона. Ничуть не меньшей, чем проблемы с Северной Ирландией, которая, как уже решено, останется в едином таможенном пространстве ЕС, зато будет отделена внутренней таможней от остальной части Соединенного Королевства.

Впрочем, эти вопросы, при всей их сложности, уже достаточно хорошо и полно проработаны. А вот где царит полная неопределенность, так это в международном статусе Великобритании. И политическом, и финансово-экономическом.

Вообще, вся история с Brexit, похоже, была затеяна для того, чтобы исключить любую возможность подчинения офшоров Ее Величества Елизаветы II нормам европейского законодательства. Все остальное, включая мигрантов, — не более чем повод и предлог, умело раздутые через британские масс-медиа.

С 2015 года (помните визит председателя КНР Си Цзиньпина в Великобританию?) в Лондоне и Сити явно сделали ставку на Китай с целью оседлать связанные с «Красным драконом» реальные торговые и финансовые потоки, а на США и «империю доллара» — списать все долги и убытки глобальной экономики. Механизм, в общем-то, нехитрый, в истории хорошо известный, а той же Англией не раз и не два опробованный.

Так что к словам главы Банка Англии Марка Конли о необходимости отказа от американского доллара как главной мировой валюты необходимо относиться с полной серьезностью. Поскольку разрушение «американо-китайского финансово-экономического симбиоза» любыми средствами является необходимым условием для создания «британо-китайского симбиоза».

С этой точки зрения инициатива провести встречу «Большой пятерки» лидеров государств-учредителей ООН «в любом месте и в любое время», которую президент России Владимир Путин выдвинул 23 января в Иерусалиме на международном форуме, посвященном памяти жертв Холокоста, приобретает совсем иное измерение, вскрывая и «ломая» всю логику британской игры.

По сути, Путин предложил Америке (с «холодной гражданской войной» и процессом импичмента против Дональда Трампа), Китаю (с коронавирусом и протестами в Гонконге), Европе (в лице Франции, с «желтыми жилетами») и Великобритании (с Brexit) поговорить в открытую, «выложив карты на стол».

Это как раз то самое предложение, от которого нельзя отказаться, — можно лишь некоторое время (очень недолгое) делать вид, что оно изучается и взвешивается.