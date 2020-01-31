Ведунья рассказала, как поймать удачу на «зеркальную» дату 02.02.2020

Основательница школы ведовства, называющая себя потомственной ведьмой Алена Полынь, разъяснила, почему так важна «красивая» дата 2 февраля 2020 года (02.02.2020) с точки зрения нумерологии и астрологии, и как привлечь удачу. По мнению ведуньи, значительную роль тут играет влияние двух очень сильных планет — Юпитера и Сатурна, определяющих энергетику 2020 года.

Напомним, первое воскресенье февраля — 02.02.2020 — является редкой красивой датой, которую уже назвали «зеркальной», поскольку она одинаково читается и справа, и слева. Такая симметрия — явление чрезвычайно редкое, следующая «зеркальная» дата наступит более чем через сто лет — 12.12.2121.

Отметим, что 2 февраля 2020 года во всем мире ожидается свадебный бум: многие влюбленные пары хотят, чтобы эта красивая дата стояла в их свидетельстве о заключении брака. Правильное ли это решение и какие сюрпризы приготовил день 02.02.2020, Федеральному агентству новостей рассказала потомственная ведьма Алена Полынь. Ведунья продолжила тему, которую она развивала, давая советы на весь предстоящий год. По мнению Полынь, присутствие в номере 2020 года двух двоек — чрезвычайно благоприятная основа для различных начинаний. Алена обратила внимание, что в дате 02.02.2020 — таких двоек уже четыре.

«Когда у нас есть двоечки, это вообще очень хороший знак, — отметила Полынь. — Поэтому весь 2020 год — отличное время для различных позитивных изменений, для смелых начинаний и амбициозных проектов. Этот год благоприятен и для подписания договоров, и для заключения брака, и для покупки недвижимости. То есть год предназначен для приобретения или организации всего, что ориентировано на долговременность и стабильность».

Если исходить из этих знаний, понятно, что 2 февраля — это, возможно, самый важный день 2020 года, да и не только его, подчеркнула собеседница ФАН. Потомственная ведьма разъяснила, почему так важна «красивая» дата 2 февраля 2020 года с точки зрения нумерологии и астрологии.

«02.02.2020 — это вдвое больше двоек, чем в другие дни года, — подчеркнула Алена. — А когда так много двоечек, все плюсы особенно хорошо проявляются, а силы — удваиваются. Кроме того, нужно учесть, что 2020 год проходит под знаком двух ярких, сильных по энергетике планет — Юпитера и Сатурна, которые особенно мощно влияют на все процессы, связанные с переменами, с властью, с новыми знаниями. Так что благодаря Юпитеру и Сатурну все особенности этого года особенно ярко проявятся именно 2 февраля. Повторю, что уже говорила в конце прошлого года, давая прогноз на 2020-й: все, что связано с изменениями, с переменами, в том числе во власти (напомню, у нас уже в этом году сменилось правительство), другие аналогичные процессы, будут проявляться особенно ярко, и не только в нашей стране, но и во всем мире».

Все это нужно учесть, планируя дела на воскресенье, 2 февраля, — важно не упустить предоставляемые самим мирозданием возможности, предупреждает Полынь.

«Две дополнительные двоечки очень важны для всех, и этим стечением удачи, которое они несут, обязательно нужно воспользоваться. Это важно для всех людей, в том числе находящихся во властных структурах, в бизнесе и так далее. Если вы, например, руководитель компании, то все перемены, которые вы запланируете на этот день, будут особенно важными и имеющими долговременный эффект. Это касается всех, поэтому лучше не пренебрегать возможностями улучшить в этот день свою жизнь», — подчеркнула ведунья.

Остановилась Алена и на теме свадебного бума, который ожидается 2 февраля 2020 года. По ее мнению, заключенные в этот день союзы будут особенно прочными и удачными, а в созданных семьях родится много детей.