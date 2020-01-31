Корреспонденты ФАН приехали к ветерану Кужильному в прифронтовую Ясиноватую

Герой спецпроекта Федерального агентства новостей «Дед Победы» 95-летний ветеран Алексей Кужильный живет в Ясиноватой Донецкой области. 9 мая 2020 года ФАН постарается привезти его в Москву на парад, посвященный 75-летию Победы. Мы понимаем, что невозможно рассказывать о таком человеке, не пообщавшись с ним лично, поэтому корреспондент агентства Наталья Макеева и фотограф Степан Яцко приехали в Ясиноватую.

Вечерний Донецк встретил корреспондентов Федерального агентства новостей теплым туманом. Ему-то комендантский час нипочем... Зима в Донбассе в этом году такая же странная, как на основной части «большой России». Зато можно было бы пойти в парк Щербакова искать подснежники.

С утра яркое степное солнце заливает героический Донецк. Дочь Кужильного Татьяна и ее супруг Владимир встречают нас в центре города. И вот уже мы буквально вылетаем из Донецка на мост и несемся через уютную Макеевку, а потом — через бескрайнюю степь в Ясиноватую, небольшой промышленный город. Дымит, несмотря на распускаемые злопыхателями слухи, Ясиновский коксохим.

Наш путь лежал в пригород столицы Донецкой Народной Республики, город Ясиноватую. Там в скромной квартире на третьем этаже старого дома нас ждал настоящий герой — ветеран Алексей Николаевич Кужильный.

Останавливаемся у небольшого, еще довоенной постройки, трехэтажного дома. В подъезде встречаем местный креатив: на окне висят сделанные из пластиковых бутылок забавные осы.

Алексей Николаевич лично открывает нам дверь. Заходим в чистую, аккуратную двухкомнатную квартиру. Хозяин, которому 31 декабря 2019 года исполнилось 95 лет, убирается здесь сам, а помощь близких и местной администрации, как правило, отвергает.

Кужильный ушел на войну в сентябре 1941 года почти ребенком, в 16 лет. Был сапером, потом участвовал в борьбе с бандеровским подпольем на Западной Украине. Закончил войну Алексей Николаевич в Москве. Он был среди тех, кто на Параде Победы 24 июня 1945 года бросал нацистские штандарты к подножью Мавзолея.

Всю жизнь он прожил в Ясиноватой — работал на железной дороге. Теперь в его жизнь пришла еще одна война. Идейные наследники бандеровцев ежедневно обстреливают прифронтовую Ясиноватую. Характерные звуки прилетов доносились до нас несколько раз за время беседы с ветераном. Один раз старый дом ощутимо задрожал. Но Алексей Николаевич не унывает, и покидать город не хочет. Здесь он прожил большую часть жизни с любимой супругой, ушедшей из жизни 22 года назад. Она похоронена в Ясиноватой.

«Здесь ее дух», — говорит Алексей Николаевич. После ее смерти родственники предлагали ему уехать, но он категорически отказывается.

На стене — большой портрет супруги. После ее ухода пытались знакомиться с ветераном самые разные женщины. Но любовь к одной-единственной оказалась сильнее, и все эти годы он так и живет один. Конечно, одиноким стариком назвать его нельзя — дети приезжают к нему практически каждые выходные, берут к себе в Донецк на праздники. Да и стариком, несмотря на внушительный возраст, Алексея Николаевича назвать трудно: так живо он мыслит, так бойко говорит и так хорошо помнит великие и страшные событиям прошлого.

Садимся беседовать за покрытый багровым бархатом стол, на котором уже лежат исторические книги и газеты с упоминанием Кужильного.

Корреспонденты ФАН привезли Алексею Николаевичу распечатки фотографий Парада Победы 1945 года. Достаем и вручаем. Конечно, все они известны, но, подумали мы, ему будет приятно иметь у себя крупные снимки.

Взяв в руки один из листков, Кужильный неожиданно воскликнул: «Я никогда никому не говорил, но вот это — я!». На фото — солдат, бросающий к подножью Мавзолея вражеский штандарт.Форма, каска, мужественный профиль. Внимательно вглядываюсь: да, это тот же профиль, очень узнаваемый даже спустя 75 лет!

«Тогда еще ребята в полку говорили: лучше всех тебя видать [на фото]! И вот оно, дюралевое древко. Это кавалерийское знамя. Я вот здесь обратил внимание — древко заостренное. В стремени есть отверстие, специально сделана скобочка для того, чтобы древко туда помещалось и держалось. Поэтому я вижу, что это мое!», — утверждает Алексей Кужильный, добавляя, что первая шеренга была из его полка. Сам он шел в шестой.

По словам близких Кужильного, он когда-то давно узнал себя на плакате, сделанном из этой фотографии. Много лет назад...

«В клубе Свердлова на избирательном участке!», — вспоминает ветеран.

Мы начинаем долгую, обстоятельную беседу — о мире и войне, о Параде Победы и работе на железной дороге. Интереснейшие, уникальные воспоминания участника и свидетеля Великой Отечественной войны Алексея Николаевича Кужильного читайте в следующих материалах специального проекта ФАН «Дед Победы».