Милонов объяснил, почему ФЗНЦ обратился к марионеточному ПНС Ливии через США

Москва, 31 января. Американское издание The Washington Post опубликовало открытое письмо Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) к ПНС Ливии, в котором содержалось требование освободить российских социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея.

По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, решение ФЗНЦ растиражировать свое обращение через американские СМИ — вполне логичное. Соединенные Штаты сегодня являются главными кураторами и практически хозяевами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Поэтому любое американское СМИ для Триполи является большим авторитетом, чем официальная международная организация.

«Этот шаг вызван тем, что ПНС Ливии, к сожалению, очень зависимо от Вашингтона и других стран, которые поддерживают террористическую напряженность в регионе и выступают против мирного процесса. Эти страны поддерживают деструктивные силы», — пояснил Милонов iReactor.

Парламентарий также отметил, что публикация письма ФЗНЦ является тревожным звонком для Триполи. Это означает, что, несмотря на политическую конъюнктуру, в американской прессе все же пробивается альтернативное мнение. Благодаря этому обычные американцы могут узнать о попытках ПНС Ливии узурпировать власти и их сотрудничестве с боевиками.

Напомним, что социологи ФЗНЦ Самер Суэйфан и Максим Шугалей были похищены в Триполи боевиками из террористической группировки RADA (входит в состав ПНС Ливии). В настоящий момент они незаконно удерживаются в ливийской тюрьме «Митига».