Путин обсудил ситуацию с распространением коронавируса с членами Совбеза РФ

Москва, 31 января. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию с распространением коронавируса из Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Участники совещания продолжили обмен мнениями по ситуации, связанной с угрозой коронавируса», — рассказал он.

На встрече присутствовали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев и министр обороны Сергей Шойгу. Кроме того, в совещании участвовали директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в конце 2019 года в китайском городе Ухань, который находится в провинции Хубэй. Жертвами болезни стали уже более 200 человек, а число инфицированных почти достигло десяти тысяч. Случаи коронавируса зафиксированы в 19 странах.

29 января президент РФ провел совещание о мерах по предупреждению распространения коронавируса в России. Путин заявил, что российские власти обязаны минимизировать возможные человеческие потери в случае проникновения в страну коронавируса, пишет «Газета.ру».

На данный момент правительство уже закрыло границу с Китаем. Кроме того, есть вероятность прекращения авиасообщения с КНР.

Ранее ученые из Гонконга сообщили, что разработали вакцину от коронавируса, однако на ее испытания может уйти около года, пишет Infox.ru. Также над вакциной совместно работают Россия и Китай.