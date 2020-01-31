Украинцы набросились на участницу нацотбора на Евровидение из-за русского языка

Киев, 31 января. Украинские интернет-пользователи обрушились с критикой на певицу Екатерину Гуменюк, известную как Ассоль, за представление на русском языке песни на национальном отборе на Евровидение.

Видео, на котором украинская исполнительница рассказывает о песне, появилась на странице телеканала «СТБ» в соцсети Facebook. В нем девушка на русском языке пояснила, что песня Save it посвящена Земле и тому, как важно ее беречь.

Рассказ певицы на русском языке возмутил пользователей социальной сети. Украинцы набросились на исполнительницу из-за русского языка.

«Сколько она заплатила, чтобы петь в нацотборе? Почему на русском говорит? Стыд! Она ни слова на украинском не сказала! Такое не может представлять Украину на конкурсе!» — написала Леся Тимків.

«Опять от Украины человек, который не знает украинского. Позор!» — написала Valentina Valentina.

«Почему на русском?» — задалась вопросом Наталія Мунтян.

Напомним, руководство Украины активно принимает законы, которые предполагают использование украинского языка практически во всех сферах. Так, в начале года был принят закон об образовании, предполагающий постепенный перевод школ на украинский язык. Примечательно, что для меньшинств, говорящих на языках Евросоюза, обучение на родном языке будет до пятого класса, а с постепенным увеличением времени преподавания на украинском языке с 20% до 60% к девятому классу. Русскоговорящие дети смогут учиться на родном языке до пятого класса, а затем не менее 80% обучения будет вестись на государственном языке.

МИД РФ считает закон об образовании на Украине продолжением насильственной украинизации населения. Внешнеполитические ведомство призвало международные объединения и организации дать адекватную оценку действиям Киева.

Публицист Егор Холмогоров считает, что действия украинских властей приведут к ликвидации русских школ в стране уже в ближайшее время, пишет Infox.ru.