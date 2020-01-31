Вопрос излишне щедрых подарков одной из самых коррумпированных стран мира в любом случае встал бы, но сегодня он увязан с Джо Байденом и импичментом президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал в комментарии Федеральному агентству новостей директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Финансовая помощь Украине

Белый дом оставил попытки урезать финансовую помощь Украине по линии Государственного департамента. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на источник в административно-бюджетном управлении при президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе.

Сообщается, что Украина получает трансферы в рамках двух программ помощи обеспечения безопасности, одной из которых управляет Государственный департамент США, а другой — Пентагон.

По информации газеты, в двух прошлых проектах бюджета администрация Белого дома предлагала сократить сумму помощи из Госдепа до 20 миллионов долларов, но каждый раз Конгресс восстанавливал ее до предусмотренных изначально 115 миллионов долларов США. При этом по каналам Пентагона помощь Украине составляет 250 миллионов долларов, однако Белый дом не предпринимал попыток ее пересмотреть.

Бюджетный проект Белого дома на следующий год будет опубликован 10 февраля. Пункты по финансовой помощи Украине, включая помощь по каналам Госдепа, остались на прежнем уровне.

Украина для США важнее здравого смысла

По мнению Дмитрия Родионова, было бы удивительно, если бы Дональд Трамп, в отношении которого в настоящий момент осуществляется процедура импичмента как раз из-за его якобы попыток давить на украинское руководство, шантажируя их отказом в выделении помощи, пытался и дальше демонстративно эту помощь сворачивать. Сейчас это дало бы лишний козырь демократам, уверен эксперт.

«Понятно, что шансы на успешный импичмент менее чем за год до выборов невелики, но в этом как раз его цель — не отстранить Трампа сейчас, а заставить увязнуть в разбирательствах против него и не дать выиграть новые выборы. Что касается самого предмета спора, то тут дело не только в Джо Байдене и его сыне, тут дело в том, что Трамп, в отличие от своих предшественников, умеет считать деньги. Он в основу своей программы ставит улучшение благосостояния американцев, которое не очень вяжется с астрономическими внешними долгами, складывающимися в том числе из таких вот абсолютно бессмысленных и сточки зрения геополитики и, тем более, с точки зрения экономики, трат», — пояснил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, вопрос излишне щедрых подарков одной из самых коррумпированных стран мира в любом случае встал бы, но сегодня он увязан с Байденом и импичментом Трампа. Поэтому президент США будет вынужден, скрепя сердце, соглашаться с Конгрессом, но при первой возможности попытается вновь урезать ненужные траты.

«Окончательно говорить о сворачивании помощи Украине можно будет лишь тогда, когда поменяется внешнеполитический вектор, в котором эта страна рассматривается как рычаг давления на Россию. Пока что русофобские предрассудки для многих американских политиков важнее здравого смысла и стремления тратить деньги на то, что избирателю действительно нужно», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее США приостановили военную помощь Киеву в день, когда между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. После разговора политические противники главы Белого дома заявили, что во время переговоров с Зеленским Трамп якобы пытался убедить собеседника начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. В обмен на это президент США якобы предложил оказание финансовой и военной помощи Украине. В связи с этим в США началась процедура импичмента Дональда Трампа.