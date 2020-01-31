Внедрение цифровых платформ в субъекты РФ позволит оптимизировать управление регионами

Москва, 31 января. Внедрение технологии Центра управления регионом (ЦУР) в России является естественным процессом для современного государственного строительства в стране. Об этом заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

В четверг, 30 января, российский лидер Владимир Путин побывал в центре управления в правительстве Московской области, куда стекаются все проблемы жителей региона, и откуда координируется работа по их устранению.

Глава государства лично проверил, как курсируют по маршрутам автобусы, вывозится мусор, меняются лампочки в подъездах, а также оценил успеваемость шестиклассников одной из подмосковных школ. Президент оценил работу ЦУР и заявил, что эту практику необходимо тиражировать по всей стране. В настоящее время похожие проекты есть в нескольких субъектах: Татарстане, Сарове, Железноводске и Нижнем Новгороде.

«Перед нами естественный процесс, когда внедряются современные технологии управления регионами. Также президент вчера обратил внимание на то, как это сегодня внедряется на земле и в муниципалитетах, например, в том же Красногорске Московской области. На дворе XXI век, и было бы странно не использовать новые технологии в оптимизации управления регионами», — сказал Мартынов в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, глава государства обратил внимание на подмосковный ЦУР и предложил тиражировать его аналоги на всей территории страны, поскольку увидел в нем работающий на практике пример.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков также выразил мнение, что подобные системы эффективны, и применять их нужно и в других российских субъектах.

«Ничего не мешает тому, чтобы брать решения в одних российских регионах, тиражировать и применять в других. Тем более, такие проекты финансируются из бюджета. Для этого в России было создано несколько реестров, например, Национальный фонд алгоритмов и программ, куда российские чиновники должны заносить данные по всем созданным ими порталам», — отметил он.

Зыков уточнил, что, на его взгляд, идеальным вариантом было бы заимствование решений Москвы и Московской области и последующее их распространение на другие регионы.