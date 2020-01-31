Психолог Дюпре предрек развод принцу Гарри и Меган Маркл

Оттава, 31 января. Канадский психолог Уэйн Дюпре предрек развод принцу Гарри и Меган Маркл, которые недавно отказались от королевских привилегий. Своими предположениями о судьбе пары эксперт поделился в интервью для канадского издания The Globe.

Дюпре уверен, что Маркл и принц Гарри проживут вместе максимум пять лет, но могут расстаться и через три года. По мнению психолога, цели и приоритеты супругов слишком сильно отличаются. Эксперт считает, что принц Гарри хочет жить спокойной и размеренной жизнью, а Меган Маркл решительно настроена покорять Голливуд. Дюпре отметил, что Маркл с самого детства мечтала о славе, поэтому продолжит карьеру, перестав быть звездой королевской семьи.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри объявили об отказе от королевских титулов и привилегий 8 января. Также пара заявила, что не будет зависеть от королевской семьи финансово и самостоятельно заработает на жизнь. Например, Меган Маркл уже заключила контракт с компанией Disney. Позднее выяснилось, что отец Гарри — принц Чарльз — продолжит оказывать супругам частную финансовую поддержку.

Отметим, что после отречения пары от титулов королева Великобритании Елизавета II потребовала у Маркл вернуть все королевские украшения. Как сообщает Пятый канал со ссылкой на Woman’s Day, королева заявила, что герцогиня должна вернуть даже подаренные ювелирные изделия.