Украинцев запугивают очередным «военным вторжением» России

Киев, 31 января. Одесса является ключевой транспортной артерией Украины, поэтому ее потеря может обернутся экономическим коллапсом. Об этом заявил украинский блогер Алексей Арестович в эфире радио «Буковинская волна».

Многочисленные блогеры и эксперты продолжают запугивать украинцев очередным «военным вторжением» России. Так, по словам Арестовича, в ближайшее время ситуация в Одессе может обостриться, поэтому украинские власти должны быть готовыми к региональным провокациям. Именно поэтому НАТО увеличивает свое присутствие в Черном море.

«Если мы потеряем Одессу — нам конец в экономическом смысле. Ну, не конец, но, скажем так, будет очень тяжело, потому что агроимпорт украинский идет через Черное море в основном. Ну и так далее. Вообще, центральный порт», — пояснил Арестович.

По мнению блогера, «Россия планирует напасть на Украину» после проведения стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», которые запланированы на сентябрь 2020 года.

«То есть, они в октябре 2020 года выходят на оперативную готовность, готовность к применению», — утверждает Арестович.

Стоит отметить, что украинские власти регулярно и бездоказательно заявляют об «угрозе» со стороны России в Черном и Азовском море. Москва неоднократно подчеркивала, что российская сторона никогда не нарушает нормы международного права, а заявления Киева об «угрозе» являются попыткой создать образ «врага» в лице России.