Путин и Меркель заявили о важности обеспечения мира в Ливии

Москва, 31 января. Президент РФ Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Ливии, Сирии и на Украине, а также проблематику мирного процесса на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В пятницу главы государств провели телефонные переговоры, инициатором которых стала германская сторона. Главной темой беседы Путина и Меркель стал ход реализации договоренностей, которые были достигнуты на международной конференции по Ливии в Берлине 19 января.

Российский лидер обратил внимание на необходимость согласования принятых решений с ливийскими сторонами, что нужно для их последующего рассмотрения в Совбезе ООН. Собеседники заявили о важности обеспечения мира в африканской стране.

«С обеих сторон подчеркнута целесообразность наращивания усилий мирового сообщества в интересах обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и запуска политического диалога», — говорится в сообщении Кремля.

Путин и Меркель обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке, в частности план США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Лидеры стран в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и условились о дальнейших контактах.

Напомним, встреча в столице Германии стала продолжением переговоров в Москве, которые состоялись благодаря усилиям российской стороны 13 января. Конференция в Берлине не принесла какого-либо конкретного результата, в то время как переговоры в РФ позволили добиться объявления режима прекращения огня в Ливии.

Так называемую «сделку века», касающуюся конфликта Палестины и Израиля, предложил ранее президент США Дональд Трамп. В основе политической части инициативы лежит принцип «два государства для двух народов»: наряду с Израилем на карте мира появится Палестина. Кроме того, предполагается, что Иерусалим станет неделимой столицей Израиля. При этом суверенитет еврейского государства может распространиться и на значимую часть долины реки Иордан.

В Палестине план Трампа восприняли негативно. Президент государства Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим не продается, а предложение США палестинский народ выкинет в «мусорную корзину истории». Некоторые эксперты пришли к выводу, что Вашингтон в угоду Тель-Авиву собирается развязать новую арабо-израильскую войну.