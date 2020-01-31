Зеленский заявил, что готовящийся импичмент Трампа не испортил отношения США и Украины

Киев, 31 января. Готовящийся американскими демократами импичмент президента США Дональда Трампа не отразился на отношениях Соединенных Штатов и Украины. Об этом в пятницу заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

«Я не считаю, что на наши отношения как-то повлиял вопрос импичмента. Мне кажется наоборот - у нас очень хорошие отношения между странами, мы хотим, чтобы наши отношения были не только на словах», — отметил он.

Помпео в свою очередь, отвечая на вопрос журналистов, опроверг предположение о том, что расследование по делу сына Джо Байдена было обязательным условием для встречи Трампа и Зеленского. По его словам, встреча состоится, когда стороны найдут время и возможность. Он также добавил, что Белый дом видит перспективу для работы американских компаний на Украине, а Зеленского всегда рады видеть в Вашингтоне.

Напомним, что ранее американские демократы запустили процесс импичмента президента США Дональла Трампа. Поводом стал телефонный разговор Трампа с Зеленским, в ходе которого, как утверждают демократы, тот оказывал давление на украинского коллегу, требуя, чтобы Киев начал расследование в отношении сына американского политика Джо Байдена — Хантера. Примечательно, что Байдена-старшего называют главным оппонентом Трампа на следующих выборах. В этой связи принуждение Украины к расследованию будет трактоваться как вмешательство иностранного государства в американские выборы.