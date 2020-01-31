Лебедев призвал использовать главное оружие РФ против искажения истории Польшей и Украиной

Недавно в Польше обвинили Советский Союз в развязывании Второй мировой войны, приравняв его историческую роль к роли гитлеровской Германии. Поддержал польские власти и президент Украины Владимир Зеленский. С таким стремлением Украины и Польши фальсифицировать историю того времени политолог Сергей Лебедев предложил бороться путем тотального открытия всех военно-исторических архивов, потому что документы и свидетельства — это самое главное оружие в борьбе с неправдой.

Известно, что польский Сейм решил оспорить вердикт Нюрнбергского трибунала и принял документ, в котором возложил на СССР ответственность за развязывание Второй мировой войны наряду с нацистской Германией.

Кроме того, Владимир Зеленский на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой обвинил Советский Союз в причастности к началу Второй мировой войны. По его словам, «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов». Как указывает лидер Украины, это «привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».

Критические заявления властей Польши и Украины о роли СССР во Второй мировой войне обсуждались 30 января на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот», где по этому случаю прошел экспертный круглый стол. Мероприятие под названием «К 75-летию Победы. Разоблачение мифов Второй мировой войны. Истинная роль Польши в Холокосте» собрало большое количество участников, среди которых были историки, политологи и писатели.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Сергей Лебедев подчеркнул, что необходимо продолжать организовывать международные конференции, чтобы доводить историческую правду о Второй мировой войне и Холокосте до мировой общественности.

«Идея международных конгрессов хорошая, но могут приехать именно те, кто хочет изначально поругаться, или те, кого не нужно убеждать, потому что они являются нашими друзьями», — заявил Лебедев.

Одни эксперты на международных встречах по опровержению ложных фактов истории Второй мировой войны и Холокоста поддерживают правду, а другие как раз выступают в их защиту, объясняет доктор философских наук.

«Наши друзья говорят ура, а наши враги специально лезут, так как им нужно отчитываться перед кураторами, показать, как они красиво выступили на тему Катыни», — добавил собеседник ФАН.

Однако политолог с уверенностью отметил, что необходимо вести политику по тотальному открытию всех исторических архивов по военной истории, куда нужно пригласить экспертов из различных стран.

«Тогда уже всем этим нашим русофобам будет сложненько. Поэтому то, что начал делать Путин — это нужно продолжать и усиливать. Нужно начать информационную кампанию, которая должна быть непрерывной. При этом открывать архивы нужно было раньше, но в любом случае сегодня это наше самое главное оружие», — подчеркнул Лебедев.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР ответственен за начало Второй мировой войны, недопустимыми.