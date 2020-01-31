Новые штрафы для водителей появятся в России. События дня. ФАН-ТВ

Взрыв в Мценске Мощный взрыв прогремел на стройке в городе Мценске Орловской области. Как сообщил губернатор региона, погибли пять человек, трое получили ранения. От взрыва обрушилась кровля. Под завалами могут находиться люди. Сейчас на месте работают спасатели. Причины взрыва выясняются.

Штрафы за нарушение ПДД Быстрая езда любителям полихачить со следующего года будет стоить дорого. В прямом смысле этого слова. Министерство юстиции предложило увеличить штрафы за нарушение ПДД. Согласно нововведениям, за превышение скорости на 20–40 км/ч водитель заплатит до трех тысяч рублей. Сейчас штраф составляет 500 рублей. При превышении более чем на 60 км/ч придется распрощаться с пятью тысячами рублей. Если нарушитель решит скрыться от полиции или не остановится по требованию инспектора, то заплатит за это 40 тысяч. Или более — может лишиться прав на два-три года. Может появиться и новая статья «Опасное вождение». За такое нарушение предлагается выписывать штраф в пять тысяч рублей.

Претензии ПАСЕ Очередные претензии к России предъявили в ПАСЕ. Парламентская ассамблея Совета Европы требует от нашей страны выполнять Минские соглашения и вернуть Украине якобы «аннексированный» Крым. Эти претензии соединились в одной резолюции. Ее поддержали 49 депутатов, 17 высказались против, а трое воздержались. Делегации стран-участниц ассамблеи так и не слышат глас России. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе. Что касается Крыма, то его воссоединение с Россией произошло в соответствии с народным референдумом и международным правом. Но тем не менее Украина продолжает свои нападки. К ней уже присоединились страны Прибалтики и Грузии. Подобные «выпады» глава делегации России в ПАСЕ, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой назвал хамскими.