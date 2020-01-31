Сирия, 31 января. Прогремел взрыв в городе Хасака. В приграничных районах Ракки возобновились столкновения между курдскими боевиками и турецкими ВС. Неизвестные организовали вылазку в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по расположениям боевиков на юго-востоке и на западе Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Хасака.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в западной части Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливают позиции курдских радикалов недалеко от города Тель-Абьяд на севере Ракки.

Курдские вооруженные группировки: потеряли одного из своих радикалов во время нападения неизвестных в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В Алеппо не утихают вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных бандформирований. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (QalaatAlMudiq), правительственные подразделения вновь открыли огонь по укрепрайонам исламистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и выступающих на ее стороне группировок к юго-западу от административного центра провинции. Об уроне, нанесенном джихадистам, пока ничего неизвестно. В свою очередь, боевики вновь публикуют неподтвержденные данные о потерях САА в военной технике. Интернет-портал Step News Agency, подконтрольный вооруженной оппозиции, утверждает, что исламисты уничтожили танк САА.

Между тем агентство новостей Al Masdar News сообщило о том, что в Алеппо прибыло подкрепление боевиков. Отмечается, что дополнительные отряды будут задействованы в освобождении террористов «Джебхат ан-Нусры»1***, попавших в плен к сирийским солдатам.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (Sada_AlSharqieh) сообщает о новом нападении неизвестных боевиков в зоне оккупации курдских боевиков в Восточном Дейр-эз-Зоре. Четыре радикала в масках проникли в здание больницы в городе Шхиль и начали преследовать курдского радикала, который, как утверждается, находился в гражданской одежде. Он был убит при попытке скрыться на автомобиле. Никакой информации о том, какое из антиправительственных формирований несет ответственность за нападение, пока не поступало.

Провинция Идлиб

Связанные с исламистами источники не перестают публиковать сообщения о потерях Сирийской арабской армии (САА) на юго-востоке Идлиба. Так, по неподтвержденным сведениям военного источника в сети Twitter (AlwataniaTahrer), недалеко от населенного пункта Маарет Дибса была уничтожена группа сирийских военнослужащих, а также подбит танк САА. Тем не менее эта информация пока нуждается в проверке. Twitter-канал (jisrtv) сообщает об ожесточенных боях, которые разворачиваются в районе населенного пункта Луф. Исламисты заявляют, что им удалось отразить атаку сил САР на данном направлении.

Медиапортал Halab Today TV сообщает о том, что помимо боевых действий на юге Идлиба, возобновились вооруженные стычки в западной части провинции у границы с Латакией. Перестрелки наблюдаются в окрестностях города Джиср аш-Шугур.

Провинция Ракка

В северных районах провинции вновь вспыхнули боестолкновения на линии разграничения сил курдских бандгрупп и ВС Турции, поддерживаемых союзными им формированиями. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NPA_English), турецкая артиллерия обстреляла огневые позиции курдских радикалов в районе деревни Арида недалеко от города Тель-Абьяд. Напомним, накануне члены подпольных ячеек Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) организовали в Тель-Абьяде взрыв, жертвами которого стали три человека.

Провинция Хасака

Поступила информация о взрыве в городе Хасака. По данным Twitter-канала (Sada_AlSharqieh), детонировало СВУ, которые было заложено в районе Аль-Муфти. К счастью, ограничилось лишь материальным ущербом, никто из мирных жителей не пострадал. В установке бомбы подозреваются джихадисты подпольных групп «Исламского государства», однако подконтрольные террористической группировке медиапорталы не заявляли о причастности боевиков к случившемуся.

Кроме того, новостное агентство Al Nour сообщает о том, что в административном центре провинции было обнаружено тело человека со следами пыток. Более подробные сведения об инциденте пока уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.