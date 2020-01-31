МВД РФ планирует ввести практику спонтанных проверок мигрантов

Москва, 31 января. МВД России планирует ввести практику спонтанных проверок компаний, которые нанимают на работу иностранцев. Об этом рассказали в ведомстве.

Как подчеркнули представители министерства, плановые проверки оказались неэффективными.

«Они зачастую сопряжены с множеством бюрократических издержек контролирующих органов и субъектов надзора», — передает «Парламентская газета».

В Государственной думе поддержали намерение МВД, обозначив условие: проверки должны быть неожиданными, чтобы недобросовестные предприниматели, у которых работают мигранты, не смогли к ним подготовиться.

Как рассказали ранее в министерстве, почти 17 миллионов мигрантов приезжают в Россию ежегодно. Больше всего желающих получить российский паспорт оказалось среди граждан Украины, Казахстана, Таджикистана, Молдовы, Узбекистана и Армении