Глава Керчи повторно подала в отставку после слов Аксенова о «зашкаливающей наглости»

Симферополь, 31 января. Глава Керчи Мая Хужина написала новое заявление об отставке, оно будет рассмотрено на внеочередной сессии городского совета 3 февраля. Об этом сообщает первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Хужина написала заявление и выполнит любое распоряжение главы республики Крым. На понедельник назначена внеочередная сессия по рассмотрению заявления председателя городского совета о сложении полномочий и избранию заместителя председателя городского совета», — пояснил он РИА Новости.

Фикс также прокомментировал слова Хужиной об отзыве заявления, предположив, что они были продиктованы эмоциями.

«Она, видимо, что-то эмоционально сказала, но затем пояснила, что выполнит любое решение главы Крыма», — сказал вице-спикер.

Председатель горсовета Керчи уже подавала в отставку накануне, напоминает «Ридус». Покинуть свой пост она решила на фоне скандала с поздравлениями блокадниц. Однако позднее Хужина решила отозвать свое заявление, заявив, что написала его, «поддавшись сиюминутной женской слабости», пишет «Пятый канал».

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал лично разрешить сомнения чиновницы насчет необходимости уходить с поста. Решение об отзыве заявления он назвал «самодурством» и «ересью». Аксенов подчеркнул, что у женщины зашкаливает наглость, и потребовал немедленно уволить ее, уточняет Infox.ru.

Хужина и несколько других южных чиновниц подверглись критике общественности из-за того, что пришли поздравлять пенсионерок в шубах и подарили пережившим блокаду пожилым женщинам не самые нужные подарки — хлеб и медали, сообщает «ФедералПресс». Людей возмутило, что гостьи, входя в квартиры к героиням военных лет, не снимали верхнюю одежду. Презенты пользователи Сети назвали подачкой.