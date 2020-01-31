Толстой отреагировал на резолюцию ПАСЕ с претензиями к России

Москва, 31 января. Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила против резолюции, которая регламентирует механизм ограничения полномочий национальных делегаций. Об этом сообщил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.

Резолюция под названием «Дополнительная совместная процедура взаимодействия между комитетом министров и Парламентской ассамблеей в случае серьезного нарушения обязательств одним из государств – членов Совета Европы» была принята 28 января, во время зимней сессии.

Как объяснил Толстой — глава российской делегации в ПАСЕ — процедура реагирования была создана в соответствии с решениями заседания комитета министров, которое прошло в Хельсинки 17 мая прошлого года. Направлены они на преодоление системного кризиса в организации, причиной которого стали ограничения прав делегации РФ в ПАСЕ.

Толстой указал, что важнейшие решения, принятые в Хельсинки, не были учтены при разработке совместной процедуры реагирования или трехстороннего механизма. В том числе были отклонены поправки российской делегации, которая призывала привести резолюцию в строгое соответствие с ними.

Делегация России призвала продолжить работу над механизмом, а «самоприсвоенные полномочия по ограничению прав национальных делегаций» исключить из регламента ПАСЕ.

«Надеемся, что работа (…) позволит выйти на такие решения, которые укрепляли бы Совет Европы, а не проводили бы в нем новые разделительные линии», — отреагировал Толстой на решение ассамблеи.

Напомним, ПАСЕ ранее приняла резолюцию с претензиями в адрес РФ, которые касаются «соблюдения прав человека, невыполнения решений ЕСПЧ, крымского вопроса и расследования крушения малайзийского Boeing-777, а также ситуации на Украине». За документ проголосовали 49 депутатов, еще 17 выступили против, а трое воздержались. Примечательно, что всего в ассамблею входит 321 парламентарий.

В документе, кроме того, содержится призыв к Москве «полностью выполнять Минские соглашения». Этот пункт выглядит весьма странно, учитывая, что Россия не является стороной боевых действий на юго-востоке Украины, где с 2014 года идет гражданская война.

Толстой, комментируя резолюцию ПАСЕ, подчеркнул, что Москву такой «хамский подход» не устраивает. Член Совета Федерации Григорий Карасин и вовсе назвал ее продуманной провокацией. Он указал, что документ противоречит не только Минским соглашениям, но и здравому смыслу.