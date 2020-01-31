Савин рассказал, почему в европейском обществе назрел запрос на ограничение работы НАТО

Официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александр Ной в интервью порталу Freiheitsliebe сообщил, что Североатлантический альянс (НАТО) нарушил обещание, данное СССР при Михаиле Горбачеве, и в настоящее время активно расширяется на восток, подступая к границам России. Политолог Леонид Савин напомнил, что обличающие НАТО речи уже звучат в Европейском парламенте.

Причиной такому высказыванию послужили предстоящие военные учения «Защитник Европы 2020», которые будут крупнейшими за последнюю четверть века. Главная угроза для участников маневров — конечно же Россия. Однако немецкий парламентарий подчеркивает, что «агрессором» выступает именно европейский военный блок, а Кремль все еще находится в обороне.

Ной также добавил, что Советский Союз «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний НАТО не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в составе Альянса. Это и стало «непростительной ошибкой становившегося все менее дееспособным советского руководства при Горбачеве».

Соответственно, уже в 1999 году, то есть меньше чем через десять лет после объединения ГДР и ФРГ, блок НАТО начал постепенно расширяться, и это продолжается до сих пор. Комментируя заявление Ноя, политолог, главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «в любой стране и при любом политическом объединении есть партии, выступающие против НАТО».

«Раньше это были коммунисты, левые, а сейчас появляется ряд даже правых партий, которые выступают за пересмотр оборонной политики. В частности, обсуждается размещение военных баз США в Европе, и, кстати, «Альтернатива для Германии» об этом тоже заявляет. А это парламентская партия, представленная даже в Европейском парламенте. Поэтому тенденции довольно интересные, и вполне логично обоснованы, ведь на НАТО тратится большой процент национальных бюджетов европейских стран, и особенно Германия довольно сильно тянет эту лямку. Соответственно, зачем тратить такие средства, если у них куча других серьезных проблем, вызванных возможностью террористических атак, нелегальной миграцией и т. д. Ну и причем тут Россия?» — задается вопросом политический аналитик.

По всей видимости, среднестатистического немца волнует не далекая и холодная Россия, которая, как утверждают американские военные чиновники и руководители НАТО, представляет повышенную опасность, а внутренние проблемы, затрагивающие жителя Германии непосредственно. Кроме этого, в Германии прекрасно понимают, что провокационные маневры НАТО у границ России будут вызывать у Москвы вполне оправданную ответную реакцию.

«И, естественно, Россия будет принимать соответствующие меры — это и применение гиперзвукового оружия, и других последних разработок российского ОПК. Вот и назрел вопрос об ограничении работы блока. По крайней мере депутат акцентирует проблематику распространения НАТО, он доносит это до общественности, чтобы это стало темой широкой дискуссии, это уже важно. И запрос на дружбу с Москвой уже назрел, часть прессы той же Германии об этом постоянно говорит, уже не первый год. Вопрос, насколько каналы будут расширятся, хотя эти заявления звучат уже с площадки Европейского парламента, из бундестага. Значит, есть возможность, что эта тема будет расширяться», — заключил Савин.

Напомним, Михаил Горбачев в своей книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира» назвал крупнейшей стратегической ошибкой Запада решение НАТО расширяться на восток. По его словам, это стало шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами.