Песков назвал тему с освобождением Иссахар закрытой

Москва, 31 января. История с освобождением израильтянки Наамы Иссахар завершилась хорошо, тема закрыта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков обратил внимание журналистов, что российский лидер Владимир Путин не оценивал позицию Генпрокуратуры и суда, «просто констатировал, что пересечения границы не было».

«В данном случае это история, которая завершилась хорошо. Считаем эту тему закрытой», — сказал представитель Кремля.

Накануне глава России сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что указ о помиловании осужденной в России Иссахар подписан. Он отметил, что женщина не пересекала границу, что для нее хорошо. Иссахар в четверг была освобождена из колонии.

Иссахар была осуждена на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали весной прошлого года в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у женщины нашли почти 10 граммов гашиша. По ее словам, она везла запрещенное вещество для личных целей и о контрабанде не думала. Однако в ходатайстве о помиловании на имя главы РФ израильтянка частично признала свою вину.