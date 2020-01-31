РГПУ имени Герцена разберется в ситуации с непристойным поведением помощника Вишневского

Санкт-Петербург, 31 января. Пресс-служба РГПУ имени А. И. Герцена пообещала предоставить ответ вуза на публикацию о преподавателе кафедры русской литературы Александре Кобринском, в которой говорится о том, что он оказывает недвусмысленные знаки внимания молодым девушкам.

С запросом к университету обратилась редакция Nation News, выпустившая материал об оскандалившемся преподавателе и помощнике депутата петербургского ЗакСа Бориса Вишневского.

Руководитель пресс-службы РГПУ Лариса Кузмина сообщила, что обращение получено, однако ответа руководства нет. Она уточнила, что как только информация по Кобринскому дойдет до начальства, с редакцией свяжутся.

«Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть, просто я о нем не знаю. А может, руководству нужно будет внимательно ознакомиться с изложенными вами фактами и принять какие-то решения, тогда сегодня вряд ли получится дать вам ответ. Я сама вам перезвоню. Я никогда не обманываю журналистов», — заверила она.

Кузьмина предположила, что информация появится в понедельник, и пообещала, что с ней будут работать.

Кроме того, она прояснила нынешние отношения вуза с ранее оказавшимся в центре секс-скандала преподавателем и парламентарием Вишневским.

«По поводу Бориса Вишневского сразу могу сказать, что мы не собираемся восстанавливать трудовые отношения. На этот вопрос я могу сразу вам ответить. Срок контракта с ним закончился», — ответила Кузьмина.

Дополнительные подробности о жизни помощника Вишневского стали известны на этой неделе, когда в редакцию Nation News написала девушка, по словам которой, 26 января в личных сообщениях в соцсети «ВКонтакте» Кобринский пригласил ее к себе для интимной близости и делал сомнительные комплименты и другие предложения непристойного характера.

Ранее из-за скандала в РГПУ имени А. И. Герцена лишился должности сам Вишневский. Одна из его жертв дала откровенное интервью, в котором подробно рассказала о харассменте в учебном заведении. Девушка отметила, что физически парламентарий не принуждал ее к сексуальным отношениям, но угрожал отчислением за отказ вступить с ним в интимную связь.