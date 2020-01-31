Германия рассчитывает на запуск «Северного потока — 2» не позднее марта 2021 года

Берлин, 31 января. Германия рассчитывает, что запуск газопровода «Северный поток — 2» состоится не позднее первого квартала 2021 года, заявил немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр.

«По итогам моих разговоров с [председателем правления «Газпрома» Алексеем] Миллером могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 год», — сказал посол Германии на встрече со студентами Уральского федерального университета.

В конце прошлого года американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Швейцарский трубоукладчик Allseas уже приостановил работы в Балтийском море.

При этом Россия не сомневается, что сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами. Президент РФ Владимир Путин указывал, что окончание строительства трубопровода будет вынуждено отодвинуть на несколько месяцев, но надеется, что газ будет запущен по трубе до конца года.

Президент компании «Газпром» Алексей Миллер подчеркнул, что российская сторона сможет сама достроить «Северный поток — 2», но на это понадобится немного больше времени, указал Infox.ru.

Глава МИД России Сергей Лавров в конце прошлого года заявил, что российский ответ на американские ограничительные меры против «Северного потока — 2» всенепременно последует. Он назвал ситуацию с новыми санкциями «трудно понимаемой».

Американская сторона выступает против «Северного потока — 2», поскольку хочет поставлять Европе свой сжиженный природный газ, напомнило «Утро.ру». При этом цена на американский ресурс в разы превышает стоимость на российский газ. Многие европейские страны высказались за строительство газопровода «Северный поток — 2», поскольку заинтересованы в бесперебойной поставке голубого топлива.