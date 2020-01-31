Кремль прокомментировал визиты Помпео на Украину, в Белоруссию и Казахстан

Москва, 31 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал визиты госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию, Украину и Казахстан.

«США имеют свои отношения с этими странами. Со многими странами Россия весьма динамично развивает отношения, торгово-экономические связи. В данном случае это абсолютно самостоятельное явление. Это суверенное право каждой страны осуществлять международные отношения на глобальном и региональном уровне», ― приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков добавил, что в ближайшее время встреча президентов РФ и Белоруссии не планировалась. Он отметил, что на экспертном уровне контакты осуществляются, в пятницу планируется встреча председателя правительства РФ с белорусским коллегой.

Кроме того, Песков перенаправил в МИД РФ просьбу журналистов прокомментировать заявление Помпео о том, что США продолжат оказывать Киеву поддержку для противодействия РФ.

«У нас есть МИД. Наше отношение к таким заявлениям вы знаете. Можно лишний раз не повторять», ― подчеркнул Песков.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что в период с 29 января по 4 февраля Помпео посетит Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент. Накануне госсекретарь США встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и главой Минобороны Андреем Загороднюком.