Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 5

Федеральное агентство новостей публикует пятый выпуск рейтинга антироссийских СМИ. На этот раз участники рейтинга устроили настоящие разборки за право быть худшим из худших.

Пальму первенства перехватила подконтрольная заядлому ненавистнику России Михаилу Ходорковскому издание «МБХ-медиа». Видимо, «хозяин» дал задание усилить выпуск оппозиционных материалов. В рамках мониторинга мы заметили, что портал кроме антироссийских статей (133 материала) ничего и не публикует.

Второе место отхватили журналисты «Эхо Москвы» (112 статей). После провала прошлой недели (пятое место) птенцы Алексея Венедиктова постарались не разочаровать главного редактора.

Третье место занимает «Лента.ру» с 98 материалами, направленными против России. На этой неделе порталу удалось подняться на одну позицию.

«Новая газета» и «Открытые медиа» тоже выпрыгивали из штанов как могли. Впрочем, совершенно очевидно, что фейки и вбросы не помогут им завоевать уважение читателей.

ФАН сформулировал, какие инфоповоды оппозиция старалась отработать с максимальным фанатизмом.

СПРАВКА:

Дезинформация – это искаженная информация, которая предоставляется россиянам с целью эффективного внедрения определенных мыслей и отношения к некоторым событиям. В нашем случае такой термин используется для обозначения статей, заведомо искажающих информацию и преподносящих ее в негативном ключе.

Фейк – мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Фейк

Издание Baza опубликовало так называемое расследование про московского мэра Сергея Собянина, который якобы дарит подчиненным квартиры. Автор материала ссылается на анонимный источник, именно он и предоставил «данные». Если источник так тщательно скрывается без видимых на то оснований, то чаще всего информация является фейком. Baza не предоставила официальных ответов от героев публикации, что также указывает на ненадежность статьи.

В социальных сетях 28 января появились данные о превышении радиационного фона в Северодвинске. Жителям советовали держать двери и окна закрытыми. Также несколько СМИ растиражировали фейки о пожаре на одной из субмарин на заводе «Звездочка».

Власти Северодвинска опровергли сведения о повышении уровня радиации в городе, передает ТАСС. Специалисты провели необходимые замеры и установили, что все показатели в норме. В пресс-службе предприятия «Звездочка» подчеркнули: никаких ЧП не было, в том числе пожара. Связанных с радиацией работ не проводилось.

Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) во главе с одиозным блогером Алексеем Навальным представил «расследование» про премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его семью. С помощью такого сомнительного опуса «оппозиционер» отрабатывает деньги западных спонсоров, что уже было доказано не раз.

Журналист Олег Лурье рассказывал, что блогер предлагал деньги многим медиа за отрицательные публикации о новом главе кабмина. Подробнее читайте в материале ФАН: «Навальный пытается нанести удар по надеждам россиян, делая вбросы о семье Мишустина».

Подконтрольный беглому олигарху Михаилу Ходорковскому «Проект» выпустил статью, посвященную имуществу замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Авторы материала утверждают, что он якобы владеет недвижимостью на Рублевке общей стоимостью около миллиарда рублей. При этом официальные свидетельства отсутствуют, а издание опирается на непроверенный источник.

Карманные СМИ Ходорковского постоянно выдумывают фейки, очерняющие представителей власти РФ. Другие либеральные медиа их активно поддерживают ради получения денежных «подачек» от олигарха. Подробнее читайте в материале ФАН: «Синельщиков и Малькевич призвали бороться с карманными СМИ Ходорковского».

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию озвучил изменения, которые могут быть внесены в конституцию. Поддержать их должны россияне.

Либеральная пресса пытается исказить данные и придумывает сплетни про проплаченных блогеров, которые якобы рекламируют послание главы РФ в соцсетях. Обратить внимание стоит не на блогеров, а на олигарха Михаила Ходорковского, который подначивает людей выступить против поправок: «Переобувшийся» Ходорковский призвал депутатов МГД выступить против поправок в конституцию».

Болгария не уведомила Россию об объявлении в международный розыск троих россиян, которых прокуратура Софии обвиняет в покушении на убийство. Инцидент был зафиксирован в 2015 году, жертву, как утверждается, пытались отравить неустановленным фосфорорганическим веществом.

Недобросовестные СМИ подхватили эту новость, заявив, что орудием убийства стал «Новичок», не подкрепив эту догадку никакими доказательствами. В посольстве РФ подчеркнули, Болгария не направила в Россию официального уведомления об обвинениях в адрес трех граждан РФ.

В посольстве России сообщили, что власти Болгарии бездоказательно обвинили двух российских дипломатов в шпионаже, объявив их персонами нон грата.

Свидетельств противоправной деятельности со стороны представителей дипломатической миссии РФ предоставлено не было, что оставляет за Москвой право на принятие ответных действий. Антироссийская риторика болгарской стороны вызывает сожаление в России: «Два российских дипломата объявлены персонами нон грата в Болгарии».

Полиция в Японии задержала местного жителя, подозреваемого в краже секретных данных и передаче их россиянам. По информации японских правоохранителей, сведения покупали якобы сотрудники российского торгпредства.

Представители посольства РФ в Японии считают, Токио поддается «шпиономании». Российская сторона сожалеет, что страна присоединяется к антироссийским спекуляциям США и Запада: «Посольство РФ сожалеет, что Япония присоединилась к модной «антироссийской шпиономании».

Западные СМИ продолжают очернять Россию и власти страны с помощью вбросов. Так, «Русская служба Би-би-си» заявила, что сестра главы правительства РФ Михаила Мишустина якобы владеет элитной недвижимостью на сумму около миллиарда рублей.

При этом издание ссылается на анонимный источник. Никаких официальных подтверждений информации не приводится. Впрочем, другие либеральные СМИ буднично растиражировали фейк: «Навальный получил «аванс» за расследование по Мишустину – основной платеж придет позднее».

Дезинформация

Скандально известный студент Егор Жуков, который судом был признан экстремистом, пытается получить максимальную выгоду из сложившейся ситуации — он стал инициатором «митинга против цензуры» в стенах Высшей школы экономики (ВШЭ), где он обучается.

Нужно понимать, что запрета на выражение своих идей, в том числе и политических, нет, однако деятельность такого рода нельзя проводить в любых учебных заведениях. Намеренная попытка придать своей истории политический контекст наносит вред не только учебному учреждению, но и самим студентам. Подробнее о провокациях читайте в материале ФАН: «Студент Жуков выбирается из подполья, заручившись поддержкой антироссийских сил».

Оппозиционные журналисты любят пугать читателей апокалиптическими заголовками в стиле: «Население России сокращается второй год подряд», «Население России продолжает таять».

Ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований Российской экономической школы Евгений Андреев рассказал, что во многих странах население шло на убыль, затем резко возрастало. А акцент на России сделан в интересах либеральных СМИ и их спонсоров. Подробнее читайте материал ФАН: «Росстат спрогнозировал увеличение численности населения России к 2036 году».

В метро Петербурга появились плакаты о массовых мероприятиях. Оппозиционно настроенные СМИ решили растиражировать новость, назвав плакаты актом запугивания.

Администрация города объяснила, что лишь дала справку горожанам, как и где согласовывать массовые мероприятия. Действия провокаторов, которые часто организовывают акции, устраивают дебоши, угрожают жизням мирных граждан: «Кошкин призвал к ужесточению закона в отношении зачинщиков массовых протестов».

В Тверской суд Москвы поступил иск с требованием запретить на митингах использовать системы распознавания лиц. На деле это очередная попытка оппозиции повлиять на полицию и препятствовать в выявлении провокаторов. Подробнее об этом читайте в материале ФАН: «Организаторы незаконных митингов пытаются запретить систему распознавания лиц в РФ».

Результаты аналитики организации Transparency International, не являющейся правительственной, не следует воспринимать за «чистую монету» — организация неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за публикаций сведений, которые не соответствуют действительности.

Кроме того, источники финансирования организации практически всегда находятся в тени, что не позволяет говорить об объективности ее «исследований». На эту тему ранее высказывался и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он также обращал внимание на тот факт, что Transparency International умалчивала о громких коррупционных скандалах в Дании, умышленно завышая рейтинг страны.

Либеральная пресса пытается оправдать журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, который был уличен в финансировании терроризма. Сотрудник издания делал активную рекламу фондам Исраила Ахмеднабиева, на которых и шел сбор средств в пользу боевиков.

Либералы стремятся обелить репутацию Ахмеднабиева через Гаджиева, который стал для них удобным инструментом информационной кампании: «Новая газета» защищает обвиняемого в спонсировании терроризма Гаджиева и вербовщика ИГ1 Ахметнабиева».

Целью манифеста «Новой газеты» стало создание негативного фона темы о внесении ряда поправок в конституцию. Подписи в нем оставили политики и активисты, которые связаны с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, или получившие от него финансовые дотации.

Манифест не может считаться не только отображением позиции россиян, но и в принципе документом, имеющим хоть какой-либо вес. Он стал лишь еще одной попыткой Ходорковского посеять зерно разногласий в российском обществе. Подробнее читайте в материале ФАН: «Манифест «Новой газеты» о запрете поправок к Конституции РФ – очередной заказ Ходорковского».

Мнение эксперта

Сергей Наумов, политтехнолог, специалист по политическому PR, акцентировал внимание на слухах о новом премьере Мишустине. Псевдорасследования Навального не возымели никакого успеха, на который блогер рассчитывал. Россияне сами способны сделать вывод о человеке, так что о Мишустине они отзываются положительно.

«Людям не интересны сплетни про его доходы, им важнее результаты его работы на посту премьера. И как раз-таки социсследования и говорят о том, что работа Мишустина видна населению. Что касается информации о якобы богатых родственниках премьера, то она нуждается в тщательной проверке. Мы знаем, что сегодня непроверенная информация распространяется с огромной скоростью, особенно в социальных сетях. Однако любые предположения и обвинения необходимо подкреплять фактами. Если таковые имеются, то с ними нужно обращаться в соответствующие органы. Если же все ограничивается шумихой в Интернете, то возникают сомнения в правдивости этой информации», — подчеркнул собеседник ФАН.

Любые перемены, в том числе кадровые перестановки, всегда сопровождаются большим потоком новостей как хороших, так и плохих. Пока одни пишут о первых шагах нового кабинета министров, другие «коллеги» пытаются делать рейтинги, выискивая у нового премьера недостатки, уверен эксперт.

«Давайте проведем аналогию, сейчас в соцсетях нагнетается ситуация с коронавирусом. Скоро начнут запускать в популярных пабликах сообщения о том, что из аптек могут исчезнуть маски и прочий традиционный бред, чтобы доверчивые граждане начали массово их скупать, а кто-то на этом заработал. В ситуации с Мишустиным коллеги зарабатывают рейтинги, выискивая у него несметные богатства, однако доказательств этому нет. Скоро выборы в Госдуму, за которые развернется настоящая борьба, особенно с учетом возросшего статуса парламента, а как известно, выборы начинаются на следующий день после того, как заканчиваются предыдущие. Поэтому сейчас оппозиции нужны максимально громкие инфоповоды, чтобы заработать политические очки», — объяснил эксперт.

Политтехнолог Сергей Наумов считает, что рейтинг антироссийских СМИ от ФАН — нужная рубрика, которая поможет читателю не утонуть в море информации:

«Давайте скажем прямо — мы живем во времена фейков, и обывателю крайне сложно определить, правдива новость или нет. Есть один простой способ распознать это: если в материалах нет фактов, доказанных в суде, то и говорить не о чем. Давайте себя уважать и не становиться разносчиками слухов».

Провалы недели

Победителем прошлой недели стала «мусорная королева» и правая рука-нога блогера Алексея Навального Любовь Соболь. ФАН поздравляет конкурсантку и просит впредь еще более невнимательно и непрофессионально лезть в политику.

А наш еженедельный конкурс продолжается.

Первый конкурсант — «Русский монитор» и коронавирус

Издание «Русский монитор» знают немногие россияне, поскольку портал обожает публиковать дезинформацию и фейки, а экспертами выступают карманные оппозиционеры, говорящие чушь.

В этот раз «Русский монитор» решил пробиться в топ, придумывая легенды про коронавирус. Дорогие коллеги, не нужно вызывать панику, если вы не уверены в информации.

Второй конкурсант — «Ведомости»

Журналисты издания считают, что «повторение — мать учения». Поэтому и публикуют с разницей в 30 минут одинаковые фейковые статьи, лишь бы протолкнуть их в «Яндекс.Новости».

Третий конкурсант — телеканал «Д-д-д-дождь»

Это не первые странные заголовки от телеканала за неделю. Уважаемые коллеги, наймите корректора.

Четвертый конкурсант — «Радио Свобода» и ее история

«Радио Свобода» решило идти по пути Польши и лепить собственную историю. В интервью «эксперт» рассказал так называемым журналистам свои домыслы, что власть не хотела кормить людей, а те и рады верить.

1 Организация запрещена на территории РФ.