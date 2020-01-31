Кремль призвал не устраивать «охоту на ведьм» из-за скандала с чиновницей в Керчи

Москва, 31 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, вызванный поздравлением блокадников в Крыму.

«В каждом отдельном случае надо разбираться. Здесь охота на ведьм не нужна, и никто к ней не призывает… Конечно, каждый конкретный случай нужно разбирать», ― приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков отметил, что проявление нетерпимости народа к подобным ситуациям говорит о том, что от этой проблемы Россия избавляется.

Инцидент в Крыму разгорелся после того, как глава горсовета Керчи Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и несколько других чиновниц поздравили переживших блокаду Ленинграда пенсионерок. Женщины торжественно вручили героиням медали и «символический хлеб».

Однако поздравление вызвало волну недовольства в Сети. Многие пользователи, увидев фотоотчет с акции, отметили, что госслужащие выглядели на фоне пенсионерок слишком роскошно, поскольку поздравлять блокадниц чиновницы пришли в дорогих шубах.

После инцидента Хужина подала заявление об увольнении, но позже отозвала его. Женщина заявила, что написала его накануне, «поддавшись сиюминутной женской слабости». Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «самодурством» и «ересью» решение чиновницы отозвать заявление об увольнении и потребовал немедленно поставить точку в этом вопросе.