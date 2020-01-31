Песков подтвердил отсутствие коронавируса в России

Москва, 31 января. Вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, вызывает озабоченность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала эту проблему. Ранее ВОЗ заявила, что новый вирус — чрезвычайная ситуация международного значения.

«Безусловно, это та проблема, которая вызывает серьезную озабоченность. Это та проблема, которая, собственно, является поводом для специальных мер, принимаемых нашим правительством», — сказал Песков.

Он подтвердил, что в данный момент в России не зафиксированы случая заражения коронавирусом, однако угроза сохраняется.

По словам Пескова, специалисты Министерства здравоохранения России не обсуждали с администрацией президента рекомендации по препаратам, рекомендованным для лечения коронавируса.

Пресс-секретарь президента России также подтвердил, что обсуждается вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале из-за опасности распространения коронавируса.

«Что касается форума, то да, действительно, такие обсуждения ведутся, но все-таки традиционно, скажем так, по установившейся практике, это формат председателя правительства», — сказал представитель Кремля, переадресовав вопрос о переносе форума кабмину.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайском Ухане в конце прошлого года. По последним данным, число зараженных достигло почти 10 тысяч, погибли более 210 человек.