Песков заявил, что Россия полностью выполняет обязательства в сирийском Идлибе

Москва, 31 января. Россия полностью выполняет обязательства по сочинским договоренностям в провинции Идлиб в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы не согласны... РФ полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в идлибской зоне. Мы с сожалением констатируем, что ситуация там оставляет желать лучшего. По-прежнему район остается местом сосредоточения террористов», — сказал он, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего Москву в несоблюдении договоренностей.