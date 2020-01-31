Столярчук рассказал о защите России в информационной войне по искажению истории Холокоста

27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау) на территории Польши. Эта дата приобрела статус международного дня памяти жертв Холокоста. 30 января на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» в рамках экспертного стола прошло обсуждение недавних заявлений польских властей, которые по-своему оценивают историю Холокоста, и публикации Федерального агентства новостей «В Польше были формы антисемитизма, каких не знал и Третий рейх» авторства Владимира Тулина.

Медиагруппа «Патриот» будет бороться с искажением истории Холокоста

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук открыл круглый стол минутой молчания в память о жертвах Холокоста. В своем обращении он напомнил, что президент Польши Анджей Дуда не пригласил главу российского государства Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима. Кроме того, польский лидер решил не участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле.

К тому же, как указал Столярчук, украинский президент Владимир Зеленский обвинил СССР в подготовке Второй Мировой войны и Холокоста наравне с Германией. Сегодня можно говорить, что началась настоящая информационная война против России и наследия СССР со стороны Польши, Украины и других государств, которые ставят своей целью фальсификацию истории XX века, пояснил Николай Столярчук.

«Основная цель Медиагруппы «Патриот» — защита России в информационной войне. Так мы видим свой долг перед нашими прадедами, миллионы которых полегли за освобождение в том числе и Польши, и Украины, — пояснил глава Медиагруппы «Патриот». — Остается надежда только на то, что западные пропагандисты, которые сейчас ведут верхушку Польши и спонсируют российских «кукловодов» оппозиции, в числе которых Ходорковский и компания, на самом деле близко не стояли с создателем главной пропагандисткой машины всего человечества. Если вы помните, Йозеф Геббельс создал самую эффективную машину пропаганды, которая заставила мирных бюргеров превратиться в чудовище, создавшее Холокост».

В этом плане нельзя забывать, что польское общество в то время находилось под влиянием именно этой «машины пропаганды». Во многом Третий рейх заложил основы воспитания польских детей в формате антисемитизма.

Заявления польских властей о роли СССР в Холокосте должны быть опровергнуты

На сегодняшний день Польша открещивается от своего участия в Холокосте, и, кроме того, вводит у себя специальные законы, которые предполагают наказание за обвинения ее в этом.

«Мы сегодня с вами рискуем под нее попасть (под ответственность, предполагаемую этими законами. — Прим. ФАН), под штрафы и тюремные заключения», — предупредил всех собравшихся Столярчук.

Однако, Германия признала свою ответственность за Холокост, а Польша отказывается даже признавать, что в ее обществе были антисемитские настроения, в том числе до Второй Мировой войны.

«Кроме того, она (Польша. — Прим. ФАН) обвиняет Советский Союз в разжигании Второй Мировой войны и пособничестве гитлеровской Германии в создании концентрационных лагерей. Я думаю, что цель нашего сегодняшнего обсуждения — опровергнуть данные утверждения польских чиновников и установить истинную роль Советского Союза в освобождении Польши, которое сейчас их правительство отвергает», — добавил Столярчук.

Напомним, во времена Третьего рейха лидер нацисткой Германии Адольф Гитлер начал политику массового уничтожения евреев, которая продолжалась с 1933 по 1945 годы. В Европе и, в частности, в Германии были созданы так называемые концентрационные лагеря и лагеря смерти, где проводились жестокие пытки и казни евреев. Существует много доказательств, что представители Польши принимали активное участие в расправах над евреями, но нынешние власти страны упорно отрицают свое участие в Холокосте.