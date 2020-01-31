Автоэксперт Субботин заявил о бессмысленности роста штрафа за превышение скорости в 6 раз

Новая версия Кодекса об административных правонарушениях РФ в шесть раз увеличивает штрафы за превышение скорости и ужесточает наказание за другие нарушения правил дорожного движения. Но автоэксперт Вячеслав Субботин уверен, что эти меры не снизят количество дорожно-транспортных происшествий на российских дорогах.

В новой редакции КоАП РФ, опубликованной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч вместо 500 рублей составляет три тысячи, то есть в шесть раз больше. Если скорость превышена на 40-60 км/ч, будут штрафовать на четыре тысячи рублей вместо нынешних полутора, а если более чем на 60 км/ч — на пять тысяч (сейчас — 2-2,5 тысячи рублей). В последнем случае водитель также может быть лишен прав на срок от четырех до шести месяцев. За повторное нарушение водитель будет оштрафован на десять тысяч рублей или лишен прав на год.

Новая статья «Опасное вождение» в КоАП РФ предусматривает штраф в размере пяти тысяч рублей. Другое нововведение предусматривает штраф в размере 40 тысяч и лишение водительских прав на 2-3 года за «невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытку скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан».

Штраф за отказ от медосвидетельствования в новой редакции КоАП вырос на десять тысяч — до 40 тысяч рублей с лишением прав на 2-3 года вместо нынешних 1,5-2 лет.

Кроме того, введен новый штраф за повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой, он составит три тысячи рублей. Люди, севшие за руль без водительских прав, могут быть наказаны на 10-30 тысяч рублей. Водителей, перевозящих детей без автокресел, вместо трех тысяч будут оштрафованы на пять, если речь идет о физлицах. Для должностных лиц штраф составит 25-30 тысяч, для юрлиц — 100-150 тысяч рублей.

Примечательно, что для злостных нарушителей ПДД новая версия КоАП РФ предлагает ввести накопительную систему, в соответствии с которой водитель, нарушивший правила более трех раз, может быть лишен прав на управление ТС на срок до полутора лет. При этом нарушения, установленные средствами фотовидеофиксации, в этой накопительной системе учитываться не будут.

Прокомментировать эти нововведения Федеральное агентство новостей попросило автомобильного эксперта Вячеслава Субботина.

«Повышать штрафы за превышение скорости я считаю нецелесообразным и бессмысленным. Потому что, во-первых, доходы у россиян не увеличились. Во-вторых, большинство российских автомобилистов законопослушны и соблюдают скоростной режим. А скорости у нас и так невысокие. И в-третьих — это самое важное — увеличение штрафов за быструю езду не снизит аварийности на дорогах», — заявил Вячеслав Субботин.

Автоэксперт объяснил, что большое количество ДТП является следствием неудовлетворительного состояния дорожной инфраструктуры, а не быстрой езды.

«Построили хайвей, но не осветили его. Построили развязки, но не поставили указатели. Постоянно что-то ремонтируют. Это я о хороших дорогах говорю, потому что о дорогах регионального значения вообще нечего говорить. Поэтому, я считаю, заниматься нужно другим. Не повышением штрафов, а модернизацией дорожной инфраструктуры. От чего возникают смерти на дорогах? От того, что встречные потоки не разделены между собой барьерами. Так вот делайте разграничения. Оборудуйте пешеходные переходы. Сделайте разноуровневые перекрестки, выделенные полосы для общественного транспорта, обочины… Вот что нужно для снижения аварийности. А ужесточение наказания за нарушения ПДД — неэффективно», — считает Субботин.

Автоэксперт предположил, что чиновники, писавшие новый КоАП, преследовали цель снизить число ДТП, поскольку чем меньше аварий на дорогах, тем выше будет их зарплата.