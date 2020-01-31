Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ

Москва, 31 января. Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня у президента день поспокойнее. В середине дня совещание с постоянными членами Совбеза, потом международный разговор и встречи непубличного характера», ― приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, 15 января после послания президента РФ к Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе. Глава государства предложил Медведеву занять должность зампредседателя Совбеза.

Российский лидер заявил, что если для ввода новой должности в СБ РФ для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. Путин внес в Государственную думу России законопроект, который вводит новую должность в Совете безопасности.