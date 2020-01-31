Петиция о возобновлении чеканки золотых монет появилась в России

Онлайн-петиция с просьбой возобновить чеканку и оборот золотых червонцев в России появилась 31 января на платформе change.org. Соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину жительница Омска Мария Макшеева опубликовала буквально за день до отмены нескольких сотен правовых актов советского периода, в числе которых — и декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 26 октября 1922 г. «О чеканке золотых червонцев».

Федеральное агентство новостей выяснило подробности у автора петиции, пообщалось с теми, кто готов поддержать подобную инициативу, и расспросило экономических экспертов, когда и при каких условиях золотые монеты могут вернуться в обращение в России.

«… заплатите чеканной монетой»

«Возобновив чеканку и оборот золотых червонцев, наша страна смогла бы встать во главе процесса наполнения мировой экономики обеспеченными, ценными и стабильными деньгами в условиях безудержной девальвации традиционных валют, включая доллар США, давно уже превратившихся в «фантики», — говорится в тексте петиции Марии Макшеевой.

Она предлагает встроить положения советского декрета в современное законодательство и наполнить золотыми червонцами кошельки россиян. ФАН связался с автором инициативы: им оказалась студентка из Омска.

«Я объяснила в петиции, почему мне это кажется важным. Просто подумала, что именно сейчас многие могут поддержать — и потому что декрет такой отменяют, и «чеканные монеты» из сериала про «Ведьмака» (снятый по произведениям Анджея Сапковского сериал Netflix. — Прим. ФАН) на слуху у всех. А у нас были не «киношные» и не чужие, а свои и настоящие. Почему бы это не возродить?» — поделилась своими соображениями Макшеева.

У петиции, как выяснил корреспондент ФАН, в том же Омске может оказаться несколько десятков потенциальных подписантов. Часть из них… выступают в Омском русском народном хоре, записавшем кавер-версию нашумевшей песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Кавер набрал 1,7 млн просмотров на YouTube, а сам хор успешно выступил в начале этого года в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале.

«Конечно, в коллективе сейчас все воодушевлены тем, что такой успех был у нашего выступления. Возможно, именно на этой волне, по горячим следам, солисты и поддержали бы такую петицию, про чеканку монет, — прокомментировала необычную инициативу в интервью ФАН директор Омского русского народного хора Елена Ермакова. — Хотя, с обывательской точки зрения, это вряд ли будет востребовано — разве что среди нумизматов. Мы и так много в сумке носим лишнего и тяжелого».

Удар по доллару

Между тем, некоторые экономисты считают, что возвращение в денежное обращение золотых червонцев вполне реально и имеет для этого более серьезные предпосылки, чем всплеск популярности песни о чеканных монетах.

«Обращение золотых монет в экономике было вытеснено в интересах доллара. Но сегодня по сути идет наступление на доллар, например в виде наращивания Центральным банком России резервов монетарного золота. Наш Центробанк очень активно наращивал в прошлом году запасы золота, и Россия в результате сохранила пятую позицию в мире», — рассказал ФАН руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

По словам экономиста, вытеснение доллара происходит не очень быстро, так как все основные рынки сбыта находятся на Западе, где роль американской валюты по-прежнему высока. Тем не менее, мир сегодня движется к классическим формам торговли и денежных отношений, где главным является «не обещание ценности, а сама ценность», убежден Колташов.

«Доллар — это некое обещание ценности. Это бумага, денежный знак — как и рубль. А золотые монеты всегда будут деньгами, а не денежными знаками, потому что они обладают самостоятельной стоимостью. Золото прекрасно в любом виде, как говорили испанские конкистадоры: в слитках, в фигурках, в кольцах, в бусах — хоть в чем. Оно всегда имеет высокую ценность. Поэтому, конечно, возвращение золота (в обращение. — Прим. ФАН) вполне возможно», — заявил эксперт.

По оценкам Колташова, процесс вытеснения доллара из мировой экономики и вхождение в нее монетарного золота может занять около 20–25 лет. При этом в будущем экономист не исключает появления в каком-либо формате соглашения о международных расчетах на основе золота в национальных валютах.

«Такое соглашение возможно между евразийскими лидерами — треугольник Россия—Китай—Индия плюс примкнувшие к ним страны чуть меньшего веса: Турция, Иран, может быть Пакистан, африканские страны, Азиатско-Тихоокеанский регион — те, кого удастся в эту систему вовлечь. И это будет, конечно, удар по доллару. Уже сейчас цены могут фиксироваться в золоте. Но пока в основном используется все-таки доллар для фиксации цен в контрактах», — добавил представитель Института глобализации и социальных движений.

При этом Колташов подчеркнул, что речь необязательно идет о физическом возвращении золотых монет.

«Они просто не нужны нам. Ходить с золотыми монетами, прятать их на кухне — это глупо, а вот фиксировать сбережения в золотых рублях — это возможно. И может быть даже появится новая валюта в обращении — электронный золотой рубль», — подытожил Колташов.

Экономист Михаил Хазин, напротив, считает возвращение золотых монет в любом виде невозможным в нынешней ситуации.

«Прямое обращение золотых монет — это глупость, они слишком дорогие», — высказал свою точку зрения ФАН известный аналитик.

Хазин допустил возвращение звона драгоценных червонцев в денежное обращение только в случае возврата человечества… к феодальному строю.

Это вопрос доверия к рублю

По мнению обозревателя ФАН Владимира Винникова, возвращение к жизни без пяти минут упраздненного декрета Совнаркома и драгоценных монет теоретически возможно, но для современной России попросту не актуально.

«Вопрос о необходимости обращения в национальной экономике «звонкой монеты», отчеканенной из драгоценных металлов и/или их сплавов, — это, по сути, вопрос о доверии производителей и потребителей к эмитенту национальной валюты. Поэтому оно оправдано либо в условиях, когда необходим выход из кризиса, либо когда идет быстрое расширение внутреннего рынка или захват внешних рынков», — пояснил свою позицию Винников.

Введение золотых или серебряных монет в денежное обращение журналист сравнил с попытками наполнить водой бочку без дна: «Сколько ни лей, она не наполнится».

«Если у вас имеется выбор, чем заплатить за нужный вам товар или услугу: золотой монетой или бумажными банкнотами, — вы наверняка предпочтете расстаться со вторыми, чем с первой. Потому что золото — это «хорошие» деньги, гораздо лучше бумажных, не имеющих никакой собственной стоимости, а потому способных в любой момент стать «мусором», — объяснил обозреватель.

Он также отметил, что инвестиционные монеты из драгоценных металлов чеканятся и сегодня, но для использования в денежном обращении они не предназначены, поскольку их номинал и рыночная цена различаются в сотни раз. Например, российская золотая монета 999-й пробы весом 7,78 граммов (четверть унции) и номиналом 50 рублей торгуется в диапазоне 24–25 тысяч рублей, или около 3150 рублей за грамм чистого золота. Это примерно соответствует текущей мировой цене золота — 1550 долларов за унцию.

Кроме того, эксперт обратил внимание на физические свойства золота и серебра. Эти мягкие металлы — не самый подходящий материал для монет, они быстро истираются даже в сплавах.

«Выпуск их в обращение приведет к безвозвратным потерям. Анекдот о банковском клерке, который работал с золотыми монетами и раскладывал их на чистом платке, принесенном из дома, потом забирал платки с собой, сжигал их в тигле и за 20 лет трудов собрал таким образом чуть ли не килограмм драгоценного металла, имеет под собой определенные основания», — отметил Винников.

Чеканку «звонких монет» из других, более твердых металлов, например платины, экономический обозреватель также не считает оправданной. По его словам, это замедлит скорость денежного обращения и увеличит расходы на инкассацию, что в условиях современной экономики критически важно.

«У нас же сейчас 20-е годы не ХХ, а ХХI века. И в современной России даже «бумажных» рублей не хватает — обходимся объемом в 46% наличной денежной массы от ВВП. Плюс рост электронных платежей, которые в принципе полностью «прозрачны» для контрольных органов. Плюс «криптовалюты», которые обещают, наоборот, полную конфиденциальность платежей, но на деле все «цепочки» тоже прозрачны. Поэтому пусть золотой запас РФ продолжает копиться и расти — у нас пока и без червонцев все более-менее нормально», — заключил Владимир Винников.

Мельницы, кооперативы и излишки колхозов

Среди советских правовых актов, которые фактически перестанут действовать лишь с 1 февраля 2020 года, есть и другие давно исчезнувшие из нашей повседневной жизни явления. Принятые в советский период законы регламентируют работу мельниц, бронирование жилплощади за выезжающими на длительные гастроли работниками «Союзгосцирка» и их семьями, а также предоставление Госплану РСФСР права вносить частичные изменения в квартальные планы по фонду заработной платы.

В подлежащих отмене документах упоминаются также ежегодные смотры лучших жилых комплексов, отдельных домов и гражданских зданий, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей-стоянок, а также сбыт излишков сельскохозяйственных продуктов колхозников и колхозов в РСФСР.

Встречаются и такие заголовки постановлений: «О преступлениях и проступках, совершенных на судах, плавающих под Российским флагом», «Такса оплаты нотариальных действий», «О формах и размере взимания на транспорте целевых сборов на нужды образования транспортников». А Постановление Совнаркома РСФСР 1929 года «О порядке производства фотографических, кинематографических и прочих съемок на территории Р.С.Ф.С.Р.», например, строго регламентирует глазомерную съемку приграничных территорий, но, разумеется, никак не упоминает съемки с помощью телефонов или беспилотников.

Устаревшие советские законы перестанут действовать в соответствии с подписанным экс-председателем правительства Дмитрием Медведевым постановлением правительства РФ №7 от 13 января 2020 года «О признании утратившими силу некоторых актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений». Всего прилагаемый к постановлению перечень содержит 1259 потерявших актуальность советских актов или отдельных положений в документах того времени.