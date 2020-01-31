Украина перед запуском «Северного потока — 2» пытается вырвать и ухватить последнее

Многое в украинской политике делается, исходя из каких-то субъективных человеческих переживаний; Киев пытается «вырвать и ухватить последнее» перед запуском «Северного потока — 2». Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Повышение цены для Европы

C 1 января текущего года транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы подорожал на 1,9 процента. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на проект договора, который был заключен между «Нафтогазом» и «Газпромом» в конце 2019 года.

Договор рассчитан на ближайшие пять лет — за этот период «Нафтогаз» при транзите 225 миллиардов кубических метров сможет заработать не менее 7,13 миллиардов долларов.

В свою очередь представители «Нафтогаза» и «Газпрома» не комментируют рост тарифов.

Сообщается, что стороны наряду с основным контрактом заключили еще дополнительные соглашения, которые влияют на итоговые условия транзита.

Например, в случае, если российская компания «Газпром» решит нарастить поставки на территорию Европы через Украину сверх установленных в договоре объемов, будут применяться повышающие коэффициенты. Максимальный рост ставки за сверхобъем при этом составит до 45%.

«Вырвать и ухватить последнее»

Как отметил Андрей Иванов, украинская сторона пытается «вырвать и ухватить последнее». При этом эксперт обратил внимание, что Украина повышает цены в то время, когда общемировые падают.

«Давайте посмотрим на то, как должен выглядеть обычный контракт. Если объемы транзита увеличиваются, то цена должна падать, но в случае с «Нафтогазом» все наоборот. Он вводит повышающие коэффициенты. Одновременно он повысил сам тариф при том, что мировые цены на газ стали падать», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт заметил, что «Нафтогаз» преподносит все так, что украинская инфраструктура будто терпит «некие страдания», когда пропускает через себя российский газ. Украина понимает, что она понесет огромные убытки с запуском «Северного потока — 2», уверен политолог.

«Будто по живым венам незалежной Москва пускает яд, который ради денег терпит гордая независимая Украина. Это, конечно, юмор, но многое в украинской политике делается, исходя из каких-то субъективных человеческих переживаний. Если говорить про чисто экономическую сторону, то в Киеве понимают, что с вводом «Турецкого потока» и скорого запуска «Северного потока — 2» украинский транзит вообще может оказаться не нужен. Вот и пытаются напоследок получить максимум. Заметьте только, что пытаются покормить свою экономику именно за счет России, которую называют агрессором», — добавил Андрей Иванов.

Украина и Российская Федерация путем долгих обсуждений смогли заключить соглашение по продлению транзита российского газа на европейскую территорию на пять лет. Планируется, что в наступившем году через украинскую территорию пройдет 65 миллиардов кубометров газа, а последующие четыре года российская компания «Газпром» будет прокачивать уже по 40 миллиардов кубометров голубого топлива. При этом в «Нафтогазе» новый контракт с Россией назвали самым выгодным в истории Украины.