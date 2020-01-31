Ломидзе усомнилась, что коронавирус отразится на турпотоке на Олимпиаде в Токио

Москва, 31 января. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе затруднилась ответить, насколько сильно вспышка пневмонии, вызванная коронавирсуом 2019-nCoV, отразится на туризме.

Представитель организации отметила, что чем дольше будет ситуация с коронаврисуом в Китае, тем сильнее она ударит на туристический рынок. При этом оптимально для отрасли, чтобы ситуация разрешилась к концу марта, добавила Ломидзе.

Обновленная оценка Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасности вируса создает дополнительно тревожность и будет вызывать вопросы у путешественников, которые планируют поехать в страны юго-восточной Азии или в те государства, где зафиксированы случая заражения, отметила исполнительный директор ассоциации.

«Кто-то, возможно, перенесет даты своей поездки на более поздние сроки, но понять и оценить влияние на продажу мы сможем оценить в ближайшие несколько дней», — сказала Ломидзе в эфире НСН.

Она усомнилась, что из-за вспышки пневмонии снизится число желающих отправиться на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут летом 2020 года. Однако туристов может насторожить число случаев заболевания в стране, добавила Ломидзе.

О вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, стало известно в конце прошлого года. Первые случаи заболевания были зарегистрированы в китайском городе Ухань, сообщил «Царьград». Постепенно вирус стал распространяться за пределами Китая, зараженные уже есть в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.

По последним данным, число заболевших коронавирусом приближается к 10 тысячам. Скончались более 210 человек, сообщила «Газета.ру».