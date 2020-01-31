Илон Маск выпустил дебютный танцевальный трек

Вашингтон, 31 января. Американский предприниматель, основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск записал дебютный трек и выложил его на онлайн-платформе SoundCloud. Об этом Маск рассказал в Twitter.

«Я написал слова и исполнил вокальную партию!» – сообщил Маск.

Ранее глава SpaceX выложил в соцсети фотографию из студии звукозаписи и сообщил, что записал песню. Ссылку на дебютную композицию, опубликованную в SoundCloud, Маск оставил в Twitter. Трек в жанре электронной танцевальной музыки получил название Don't Doubt ur Vibe. Кроме того, Маск изменил свой ник в Twitter на «E «D» M», пишут «Известия».

Ранее стало известно, что Маск разбогател на 2,3 миллиарда долларов за один час. К настоящему моменту состояние Маска достигает около 36 миллиардов долларов. Акции компании Tesla, в которой Маску принадлежит 22%, резко выросли на фондовой бирже в Нью-Йорке. Компания Tesla заняла второе место по рыночной стоимости, обогнав Toyota.

По мнению финансовых аналитиков, если рыночная стоимость Tesla в течение 2020 года не опустится ниже 100 миллиардов долларов, то состояние Маска продолжит увеличиваться. При этом предприниматель получит от собственной компании около 346 миллионов долларов в виде вознаграждения за рост капитализации.