США скрывают число потерь от удара по базам в Ираке, опасаясь войны с Ираном

Согласно новому заявлению Пентагона, количество военных США, которые пострадали при военном ударе Ирана по двум американским базам в Ираке в ночь на 8 января, возросло до 64 человек. Не исключено, что эти цифры будут не последними — весь январь американские официальные лица заявляли уточненные данные о жертвах иранской атаки. О том, почему США удобнее раскрывать правду не полностью, а также о том, какими могут быть реальные потери от удара Ирана по американским базам — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Новые цифры

Число военнослужащих США, получивших ранения в результате ракетного удара Ирана по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, составляет не 50, а 64 человека. Об этом сообщает CNN ссылаясь на свои источники в Пентагоне. Американская сторона уверяет, что увеличение числа пострадавших происходит по мере продолжения медобследования личного состава из почти 250 человек. При этом источники сообщают, что 39 человек получили разрешение вновь вернуться к исполнению служебных обязанностей.

Изначально Вашингтон вовсе отрицал наличие пострадавших, а вскоре начал постепенно признавать, что ранения среди военнослужащих имели место. При этом цифра их меньше чем за месяц в заявлениях официальных лиц выросла почти в шесть раз.

«Мученик Сулеймани»

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара.

Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены 15 ракет класса «земля — земля». Иранское агентство MEHR News, ссылаясь на источник в КСИР, после атаки привело совсем отличных от американских данные о потерях США.

«Согласно точным сообщениям наших источников в этом районе, по меньшей мере 80 военнослужащих американских террористических войск были убиты и около 200 ранены. Они были немедленно вывезены с авиабазы ​​вертолетами», — приводит СМИ слова источника.

Как менялись цифры США

Изначально Вашингтон заявлял, что никто в результате иранских атак не пострадал. Американская сторона уверяла, что об ударах знала заранее. Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации дважды подчеркнул «отсутствие жертв».

«Ни один американец не пострадал, все наши военнослужащие в безопасности. Из-за системы раннего предупреждения никто не пострадал, ни американцы, ни иракцы» - заверил глава Белого дома.

Однако спустя девять дней после удара, 17 января, Америка решила отказаться от первоначальных заявлений. Представитель Центрального командования Соединенных Штатов Билл Эрбан заявил, что в результате обстрела Ираном американских баз в Ираке 8 января пострадали 11 военнослужащих США. Соответствующее заявление сделал представитель командования капитан .

Спустя восемь дней официальное представитель американского военного ведомства Джонатан Хоффман, вопреки предыдущим заявлениям, сообщил, что в госпиталях США и за рубежом находится 34 американских военных.

Но и на этом Вашингтон не остановился и продолжил путаться в числе раненых. 29 января еще один представитель Пентагона генерал-полковник Томас Кэмпбелл представил данные уже о 50 военнослужащих, у которых диагностированы черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Тегерана. А спустя два дня о американская сторона уже признала наличие 64 пострадавших.

США выдают жертв удара Ирана за небоевые потери

Эксперты полагают, что американская сторона может маскировать потери от ударов Тегерана небоевыми. Так, на днях Пентагон сообщил о том, что 24 января американский солдат Антонио Мур погиб в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате ДТП.

«22-летний военнослужащий Антонио Мур погиб 24 января [в провинции] Дейр-эз-Зор. <…> Он участвовал в зачистке маршрута. Инцидент расследуется», — заявили в пресс-службе американского министерства обороны.

Ведомство отметило, что автомобиль, в котором ехал погибший военнослужащий, перевернулся. Однако что именно произошло в Дейр-эз-Зоре, не уточняется. Общественности предлагается просто поверить в обстоятельства смерти Антонио Мура «на словах», что естественно вызывает большие сомнения.

Разрушение базы «Айн аль-Асад»

Помимо изначального отрицания, а после ряда противоречивых заявлений американского военного ведомства относительно числа пострадавших, в этой истории на сомнения наводит и состояние военной базы США в Ираке «Айн аль-Асад» после удара Ирана 8 января. Снимки и видео с последствиями атаки красноречиво свидетельствуют об уроне, нанесенном американцам Тегераном.

"Ese era el área de dormir de nosotros, so’ todo ahí se quemó incluso los soldados no tenemos ni uniformes ni nada. Pero ninguno salió herido ni muerto tampoco...Nosotros éramos el 'target' porque todos los misiles cayeron en mi área..." escribió la soldado.#MoluscoNews pic.twitter.com/DvKQSiR5mE — Molusco ???? (@Moluskein) January 8, 2020

При тех разрушениях, которые попали на опубликованные в Twitter кадры, отсутствие жертв среди американских военнослужащих и наемников, задействованных США в Ираке, выглядит крайне неправдоподобно.

Тайная переправка тел

Буквально через несколько часов после обстрела Ираном американских баз, был зафиксирован перелет медицинского самолета Boeing C-17A ВВС США из Багдада в Германию. Следовавший с выключенным транспондером лайнер позволил себя обнаружить лишь в турецком воздушном пространстве.

Here's #BNDGE53, a United States Air Force Medical Flight out of Baghdad International Airport. First altitude: 18,650 ft.



Flew in earlier today. Makes you wonder why!



Registration: 03-3123. #potn #Iraq #Iran https://t.co/tqMLU7KJb5 pic.twitter.com/kR9XPM6L86 — Gerjon | חריון (@Gerjon_) January 8, 2020

Медицинский самолет C-17A ВВС США сел не в гражданском аэропорту германского Рамштайн-Мизенбаха, а на соседствующей с ним авиабазе Военно-воздушных сил США на территории Германии и одновременно штаб-квартире USAFE (ВВС США в Европе).

База «Рамштайн» также может использоваться в качестве эвакуационного пункта, так как рядом с городом Ландштуль располагается крупнейшая американская больница за пределами США. Медицинский борт мог вывозить с базы не только раненых, но и тела жертв.

Неловкая ситуация для Вашингтона

По мнению политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, США продолжат частично признавать число раненых. Об этом он заявил ФАН.

«Скорее всего, цифра возрастет и приблизится к той, которая озвучивал Иран изначально. Такого рода тактика сокрытия информации, представления ее по частям, должна помочь Вашингтону разрешить неловкую ситуацию, в которой он оказался. Иран нанес серьезные потери американским военнослужащим, разрушил американские объекты. Фактически было нанесено весьма существенное и болезненное поражение», — заметил политолог.

Америка не готова к войне с Ираном

Отвергая данные о каких-либо потерях американская сторона пыталась выступить в роли победителя. Однако теперь американцы вынуждены признавать наличие пострадавших, делая это максимально мягко для собственной репутации.

«Это репутационные потери. Одно дело, если в результате ракетного удара никто не пострадал, можно даже представить, как победу то, что Соединенные Штаты сберегли своих солдат и не подставили их под удар. Совершенно другое дело, если американские военные в большом количестве пострадали в результате ракетного удара Ирана. США попали в сложную ситуацию, потому что не отвечать ударом на удар - признать свою слабость. Отвечать ударом на удар – это военные действия против Ирана. Очевидно, что Америка сейчас не готова воевать с Ираном, а убийство Сулеймани не было рассчитано на крупномасштабную войну. Поэтому, собственно, идет такая фабрикация данных, которые не соответствуют действительности и потом, спустя длительное время – месяц, по сути, выдается дозированными частями, которые немного могли бы быть приближены к реальным потерям», — заявил Шаповалов.

Ни слова о погибших

При этом эксперт напомнил, что о гибели солдат американское руководство пока речи не ведет. Однако он допустил, что жертвы удара быть могли. Пока же США, чтобы минимизировать урон имиджу, предпочтут сочетать в своих заявлениях относительно ущерба от атаки правду и ложь.