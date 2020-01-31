Седокова возмутила фанатов «постельным» снимком с возлюбленным

Москва, 31 января. Известная украинская певица Анна Седокова возмутила фанатов опубликованным «постельным» снимком с возлюбленным, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Еще в начале романа исполнительница признавалась, что хотела бы держать личную жизнь в стороне от любопытных глаз. Она отмечала, что слишком много рассказывала о возлюбленном, о чем затем жалела.

Однако сдержать слово артистке, по всей видимости, не удалось. На ее странице в Instagram появилось романтическое фото, на котором запечатлен поцелуй влюбленных.

Фанаты Седоковой разделились на два лагеря: одни сочли снимок нежным и чувственным, другие пришли в негодование от такой откровенности.

«Зачем это сюда выкладывать?» — задался вопросом пользователь под ником paytina1111.

«Ооо, постельная сцена в эфире», — вторила ему iuliiak8330

«Почему я в это не верю??? Почему я в дальнейшем вижу Анины слезы???» — написала sokolova_mama_.

«Счастье любит тишину», — напомнила maksimova_1983.

Напомним, что Седокова ранее дважды была замужем, супругам она подарила двух дочерей. Затем становилось известно о романах певицы, в одном из которых она родила сына Гектора.

Слухи об отношениях баскетболиста и исполнительницы ходили на протяжении нескольких месяцев. Спустя время Седокова в соцсетях опубликовала фотографию с возлюбленным и призналась в своих чувствах. Подписчики моментально отреагировали на этот пост. Одни обвинили Седокову в том, что она ломает семью, другие, наоборот, поздравили ее с новыми отношениями и пожелали простого женского счастья.